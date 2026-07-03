Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Ludmila Catlabuga, a anunțat că va iniția procedura de demitere a secretarului de stat vizat de ancheta de corupție desfășurată de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție. Decizia vine după acțiunile procesuale desfășurate joi la sediul ministerului.

Oficialul a declarat că nu va accepta acte de corupție sau practici de protecționism în instituția pe care o conduce și a transmis că ministerul va colabora pe deplin cu anchetatorii.

„Condamn cu fermitate orice formă de corupție și nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul”, a transmis Ludmila Catlabuga, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a precizat că măsura administrativă va fi luată fără întârziere, după ce autoritățile au desfășurat acțiuni de urmărire penală care îl vizează pe unul dintre secretarii de stat ai ministerului.

„ CNA și Procuratura Anticorupție au desfășurat acțiuni procesuale în legătură cu un secretar de stat al ministerului. Voi iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigații”, a afirmat aceasta.

Catlabuga a adăugat că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va pune la dispoziția organelor de anchetă toate informațiile solicitate și va acorda sprijin pe parcursul investigației.

În același timp, Ludmila Catlabuga a evitat să comenteze fondul dosarului, argumentând că doar instituțiile de anchetă sunt abilitate să stabilească faptele și eventualele responsabilități.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, ofițerii instituției, sub coordonarea Procuraturii Anticorupție, au desfășurat acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție care vizează un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și un reprezentant al unui agent economic.

Conform informațiilor preliminare, cele două persoane au fost reținute, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte persoane implicate.

Reprezentanții CNA și ai Procuraturii Anticorupție au transmis că vor face publice noi informații pe măsură ce investigația avansează. Î