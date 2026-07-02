Republica Moldova. Neregulile şi abuzurile de la Compania MoldATSA, care au lovit la greu imaginea guvernării pro-occidentale de la Chişinău, durează de mai mulţi ani şi nu au fost un secret pentru guvernările anterioare. La fel, nici pentru actuala guvernare.

În perioada actualei guvernări, primele semnale despre abuzurile şi fraudele de la MoldATSA au apărut cu un an în urmă. Există mai multe dovezi că despre cele ce se întâmpla la MoldATSA cunoşteau autorităşile şi reprezentanţii structurilor de drept. Dar informaţiile apărute în spaţiul public au fost ignorate.

În timp ce autorităţle încearcă cumva să oprească tăvălugul care le boţeşte imaginea şi le scade dramatic creditul de încredere oferit de electoratul pro-european, scandalul este explorat la greu de opoziţie, în special de cea pro-rusă. Iar la o lună după deschiderea primelor clustere de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană, deja au apărut primele discuţii despre necesitatea alegerilor anticipate.

Şi este grav că o parte din exponenţii guvernării pro-europene, care ne-a promis să ne izbăvească de corupţie, au preluat aceleaşi scheme de la guvernările anterioare. Dând apă la moara propagandei ruse.

De ce bomba cu ceas de la MoldATSA a explodat abia acum, punând pe jar conducerea de vârf a statului? Tot mai multe voci, inclusiv din activiştii Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţin că ar fi vorba de nişte reglări de conturi pentru împărţirea anumitor sfere de influenţă. Iar pe post de ghiulele de tun sunt folosite ilegalităţile comise.

Primul semnal puternic că la MoldATSA este ceva tare putred a fost dat în luna mai a anului trecut, după decesul controlorului de trafic aerian, Cătălin Lozan. Tânărul care şi-a pus capăt zilelor, aruncându-se în gol de la etajul zece.

Absolvent cu eminenţă a facultăţii de inginerie aerospaţială de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Bucureşti, Cătălin avea în faţă o carieră strălucită. Mai mult, tânărul era îndrăgostit de meseria sa. Totuşi, a ajuns într-o depresie profundă, fiind supus unui bullying fără precedent la locul de muncă.

Din spusele celor care l-au cunoscut pe Cătălin, acesta povestea deseori despre faptul că era permanent persecutat, luat în derâdere de către şefii de la MoldATSA. Şi că mereu îi caută nod în papură.

Apogeul a fost când administraţia a decis să-l concedieze pe Cătălin pentru că ar fi lipsit nemotivat. Motivul consta însă într-o eroare a medicului de familie, care i-a eliberat certificatul medical cu o dată anterioară.

Poliţia a deschis un dosar penal, pe care l-a închis la scurt timp. Cazul a fost investigat şi de Autoritatea Aeronautică Civilă. S-a mimat şi un control intern la MoldATSA. Şi toţi au ajuns la aceeaşi concluzie – singura vină este a mortului.

Scandalul de la MoldATSA a început de la o investigaţie a Ziarului de Gardă, care a arătat că Dumitru Vangheli a fost angajat în funcţia de director cu un CV fals. Jurnaliştii au relatat că Vangheli, care a preluat conducerea MoldATSA ca director interimar, în august 2024, a indicat eronat că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada.

Informaţia cu datele false din CV-ul lui Vangheli au ajuns la ZdG la sfârşitul lunii iunie a anului trecut, cu aproape trei luni înainte ca să câştige concursul pentru MoldATSA.

Desigur, jurnaliştii de investigaţie au dreptul să-şi aleagă subiectul investigaţiei. Iar la unele anchete se lucrează chiar ani. Totuşi, l-am contactat pe Victor Moşneag, unul din autorii anchetei, de ce au publicat-o tocmai acum.

Jurnalistul ne-a răspuns că s-au apucat de lucru cu o lună în urmă. Şi că în acest timp au aşteptat un răspuns din Canada.

A buhnit că acum o lună ne-am apucat serios. Acum un an noi am trimis solicitare la AIR Canada. Fără răspuns. După declaraţia lui de avere (Dumitru Vangheli), am revenit la temă. Simplu”, ne-a răspuns Victor Moşneag.

De fapt, informaţia despre CV-ul fals al lui Vangheli acelaşi informator a trimis-o şi la alte redacţii. Tot cu un an în urmă. Informaţie care a fost ignorată.

Tot cu un an în urmă au apărut şi informaţiile despre angajările nejustificate, cu salarii lunare de mii de euro şi cu deplasări nejustificate. Inclusiv şi informaţia că Vangheli a angajat-o pe iubita sa, Sanda Straistă, în funcția de auditoare internă coordonatoare în cadrul Serviciului Managementul Calității, pentru un salariu de circa 85 de mii de lei lunar.

Iar peste un an, în februarie 2026, Straistă a fost avansată în funcție, obținând fotoliul de șefă adjunctă a Departamentului Conformitate, Calitate și Audit.

De fapt, despre faptul că Dumitru Vangheli şi-a angajat iubita la MoldATSA, a scris portalul Unimedia în iulie 2025. Articolul fiind preluat de mai multe instituţii de presă. Doar că autorităţile fie că nu au văzut, fie că nu au vrut să vadă. Dar nu au reacţionat nici într-un fel. Probabil că se aflau în febră pre-electorală.

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a fost sesizată despre încălcarea regimului de interese personale de către Dumitru Vangheli, pentru că şi-a angajat iubita la instituţia pe care o conduce. Precum şi alte persoane din anturajul său. Acest fapt se regăseşte şi în investigaţia ZdG.

ANI a refuzat inițierea controlului pe numele lui Vangheli. Autorii investigaţiei au relatat că inspectoarea de integritate Cristina Ciubotaru a constatat, accesând registrele oficiale, că persoanele respective nu-i sunt rude. Vangheli a declarat același lucru și a negat că ar fi fost în relații de concubinaj cu persoana vizată (numele este secretizat în document) „în perioada 09.08.2024 până în prezent”.

La 30 iunie 2026, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), cu susţinerea Procuraturii Anticorupţie, au descins cu percheziţii la MoldATSA. În aceeaşi zi, CNA a publicat şi Raportul de evaluare a situaţiei la MoldATSA, privind abuzurile, gestionarea frauduloasă, angajările fictive şi salariile nejustificate.

Raportul CNA, cu 160 de pagini, oferă o descriere detaliată, bazată pe probe, despre abuzurile şi situaţia dezastruoasă de la întreprindere. Mai mult, autorii Raportului, pe lângă concluzii, au formulat mai multe recomandări pentru depăşirea situaţiei.

Raportul este întocmit profesionist şi este evident că s-a depus multă muncă. Şi nicidecum nu putea fi întocmit în mai puţin de două săptămâni, după publicarea anchetei de către ZdG.

Faptul că instituţia a intervenit abia acum, ridică semne mari de întrebare.

Odată cu venirea la şefia MoldATSA, pe lângă faptul că avea susţinerea a doi din greii PAS – Andrei Spînu şi Radu Marian, Dumitru Vangheli şi-a format un scut din angajaţi cu pile în anumite sfere de influenţă. În echipa sa a ajuns fostul judecător Vitalie-Silviu Midrigan şi ex-preşedintele Judecătoriei Chişinău, Nicolae Şova. Cei doi foşti magistraţi puteau să-i acopere lui Vangheli spatele în justiţie.

Midrigan este finul de cununie al fostului şef de la CNA, Bogdan Zumbreanu. Şi fiul lui Ion Midrigan, fost medic-şef la Spitalul Cancelariei de Stat. Iar Şova este preţios pentru că a fost coleg de facultate cu Maia Sandu.

Printre angajaţi se regăsesc foşti ofiţeri SIS şi de la Serviciul Protecţie Internă şi Anticocupţie a Ministerului de Interne. Care oricând puteau să pună un cuvânt bun pentru Vangheli în caz de nevoie.

Diana Robu a fost angajată în calitate de șefă a Departamentului conformitate, calitate și audit. Având-o ca adjunctă pe iubita lui Vangheli, Sanda Straistă.

Diana Robu este soţia fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, ex-procuror anticorupţie, acum procuror pentru combaterea crimei organizate şi cazuri speciale. O legătură preţioasă, în caz de nevoie.

Al treilea ca mărime salariu la MoldATSA îl are contabila şefă Olga Tudor, de 125.000 de lei lunar. Un salariu pe măsură ca să închidă ochii la toate ilegalităţile financiare.

Potrivit surselor EvZ din cadrul MoldATSA, întreprinderea are 250 de angajaţi. Dintre care o sută sunt controlori ai traficului aerian, cca 20 sunt angajaţi ai serviciului hidrometeo, iar cca 50 îl reprezintă personalul tehnic. Restul angajaţilor ţine de personalul administrativ. Aceleaşi surse susţin că cel puţin 50 de angajați de la MoldATSA primesc salarii grase pe degeaba şi nu au ce căuta acolo.

La câteva zile după scandaloaasa anchetă a ZdG, la Chişinău explodează o altă bombă mediatică . Cea cu salariul verişoarei preşedintei Maia Sandu. ZdG nu a scris niciun cuvânt despre Anastasia Taburceanu în ancheta despre MoldATSA. Poate că nici n-o fi ştiut, aşa cum n-au ştiut mulţi din presă şi chiar de la MoldATSA, unde Taburceanu nu obişnuia să facă act de prezenţă.

De verişoara Maiei Sandu a avut grijă portalul RISE Moldova. Conform anchetei, Anastasia Taburceanu a fost angajată la MoldATSA la începutul lunii iunie 2025. Noua funcție i-a adus anul trecut venituri de peste jumătate de milion de lei. În medie, ea a fost plătită cu peste 75 de mii de lei pe lună.

În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu la MoldATSA a crescut semnificativ, depăşind 120 de mii de lei pe lună.

Sursele EvZ susţin că însuşi Vangheli ar fi avut grijă ca informaţia despre Taburceanu să ajungă în presă. Ca răzbunare pentru ancheta despre el din ZdG. Mai mult, Vangheli ar fi declarat că Dorin Recean, care deţinea pe atunci funcţia de premier, i-ar fi cerut să instituie funcţia de comunicator şi să o angajeze pe Anastasia Taburceanu.

Potrivit RISE Moldova, în afară de întreprinderea MoldATSA, Anastasia Taburceanu susţine că mai prestează „servicii de comunicare în cadrul activităților de promovare” a unui plan guvernamental finanțat de UE, iar aceste activități „sunt raportate către Cancelaria de Stat”.

Mai mult, la momentul angajării la MoldATSA, Anastasia Taburceanu Anastasia Taburceanu era coordonatoarea campaniilor de comunicare a Guvernului condus de Dorin Recean. Taburceanu a precizat pentru RISE că a activat „în funcția de consilieră a prim-ministrului Dorin Recean din aprilie 2023 până în octombrie 2025”.

În aceste condiţii, este foarte curios, cum a reuşit Taburceanu să păstreze atât de bine „secretul” angajării de la MoldATSA.

Nereguli şi abuzuri la MoldATSA au existat în perioada tuturor guvernărilor, de toate culorile. Fiind una din cele mai profitabile întreprinderi de stat, a fost întotdeauna atractivă pentru reprezentanţii puterii şi iubitorii de pile.

Cu mulşi ani în urmă, a fost intentat un dosar penal pe numele directorului MoldATSA pentru că cheltuit banii pe tratamente stomatologice. Învinuitul se justifica că tratamentele stomatologice costisitoare sunt prevăzute în contractele de muncă semnate cu controlorii de trafic aerian. Şi că aceştia trebuia să aibă o pronunţare ireproşabilă în engleză. Doar că pentru controlorii de trafic aerian au beneficiat de tratamente stomatologice gratuite şi alţi angajaţi, care măcar nici nu cunoşteau o boabă de engleză.

Până la urmă, dosarul nu a avut finalitate.

La 2 octombrie 2015, Inspecţia Financiară a emis un act prin care a consttatat mai multe nereguli financiare la MoldATSA în perioada anilor 2013-2014.

Tot în 2015, reporterii de la Ziarul de Gardă au publicat două investigaţii despre angajarea rudelor la MoldATSA de către directorul întreprinderii din perioada respectivă.

Salarii grase, sporuri, prime pentru activități incluse în atribuțiile de serviciu și împrumuturi de zeci și sute de mii de lei, fără dobândă. De toate acestea au beneficiat, în ultimii doi ani, angajații Întreprinderii de Stat Moldatsa, mulți dintre care sunt rude ale unor persoane cu funcții de decizie în stat”, constatau în 2015 jurnaliştii de la Ziarul de Gardă.

Curtea de Conturi a verificat gestionarea patrimoniului public de către ÎS MoldATSA pe perioada anilor 2010-2012. După ce a depistat mai multe carenţe, a înaintat opt recomandări pentru înlăturarea lor.

Un alt audit efectuat de Curtea de Conturi la l MoldATSA a fost pentru anul 2017. Fiind din nou raportate nereguli.

În 2019, directorul general al Agenției Proprietății Publice a fost acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. MoldATSA.

Acesta a dispus aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea acestei funcții vacante și, corespunzător, desfășurarea concursului pentru ocuparea acestei funcții – atribuție care, potrivit Legii, îi revine Guvernului.

Mai multe voci de la Chişinău susţin că scandalul de corupţie care a răbufnit la MoldATSA chiar la începutul negocierilor pentru aderare la UE ar fi alimentat de reglările de conturi din interiorul PAS.

Că de fapt nu s-ar fi urmărit imaginea Maiei Sandu. Iar istoria cu verişoara ar fi ieşit la suprafaţă în urma acestor reglări de conturi, pe care a început să le gestioneze cu succes opoziţia.

Principalii actori care ar sta în umbra acestui scandal ar fi fostul premier Dorin Recean şi fostul vicepremier Andrei Spînu. Ce doi au respins orice implicare.

„Sunt iarăși nevoit să dezmint falsurile și minciunile aruncate în spațiul public referitor la implicarea mea în situațiile scandaloase din ultima perioadă. Vreau să le iau pe rând. Toate încercările de a mă implica pe mine în discuțiile din ultima perioadă îmi aduc aminte de situațiile similare de pe timpul când am fost ministru și implicat politic. Indiferent de ce se întâmpla în țară, toată mizeria, falsurile și minciunile erau aruncate pe Spînu. E timpul să căutați vinovații în alte părți!”, a menționat Spînu.

„Uneori, te vezi obligat să combați ficțiuni pure, absurde, însă din respect pentru cetățeni vom repeta faptele ori de câte ori este nevoie. Declar că nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană „Polaris”. Orice companie care vrea să investească în țara noastră trebuie să aibă integritate și transparență financiară”, a spus Dorin Recean.

Unele voci de la Chişinău susţin că de această dată săgeţile ar fi fost îndreptate spre Igor Grosu pentru a-i slăbi poziţia politică.

Timpul le va pune pe toate la locul lor. Indiferent cine ar fi actorii din umbră. Adevărul gol-goluţ este că în instituţiile statului există încă multă-multă corupţie. Iar autorităţile au tăcut şi au tolerat.