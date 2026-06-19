Seară de elită la Galeria Romană: Mihaela M. Ceaușescu a lansat „Viața mea printre artiști”, un omagiu adus monștrilor sacri ai scenei

Saloanele Galeriei Romane din București s-au dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei aproximativ 100 de invitați – personalități ale lumii academice, scriitori, jurnaliști– veniți să se bucure de apariția volumului „Viața mea printre artiști. Confesiunile unui spectator fidel”, semnat de prof. univ. dr. emerit Mihaela M. Ceaușescu. Publicată sub egida "Editurii de Carte", volumul se anunță deja a fi un reper al istoriei și al memorialisticii teatrale românești.

Evenimentul a fost deschis de Virgil Muntenu, directorul executiv al Editurii Evenimentul și Capital, care a rememorat geneza proiectului editorial: „Acum câțiva ani, am avut inspirația de a vorbi cu Dan Andronic să facem și o editură de carte. (...) Vreau să mulțumesc doamnei Mihaela Ceaușescu că ne-a oferit onoarea de a edita cartea”.

Discuțiile au fost moderate de jurnalistul Mirel Curea, care a surprins publicul printr-o analiză critică elogioasă la adresa talentului literar al autoarei. Acesta a subliniat capacitatea rară a Mihaelei Ceaușescu de a creiona destine complexe din doar câteva linii stilistice, comparând valoarea confesiunilor sale cu scrierile unui mare clasic interbelic:

„Are talent literar. Scrie excepțional și este un portretist ieșit din comun. (...) Eu am comparat scrierea Mihaelei cu jurnalul lui Mihail Sebastian. Doar Mihail Sebastian a mai reușit în memoriile lui să se refere la niște episoade urâte din viața lui (...) dar să o facă fără parapon, cu blândețe, cu candoare.” – Mirel Curea.

În cadrul prezentării, au fost evocate pagini remarcabile din carte despre mari actori pe care autoarea i-a cunoscut îndeaproape, precum Dan Condurache, Catrinel Dumitrescu sau Emil Hosu, dar și despre tatăl său, descris în ipostaze casnice pline de umor și vulnerabilitate.

Profesoara universitară Octavia Nedelcu, specialist de renume în slavistică și prietenă de o viață a autoarei, a evidențiat rigoarea și esența culturală care definesc profilul Mihaelei Ceaușescu.

„Educația, pregătirea, cultura ei... Esența a tot ceea ce a învățat și a trăit ea în viață până acum sunt lucruri care nu numai în carte le puteți observa”, a declarat Octavia Nedelcu, salutând publicul numeros care a ales să respire cultură într-un moment de efervescență metropolitană.

Volumul, ilustrat pe copertă de maestrul Horațiu Mălăiele, nu se dorește a fi un dicționar exhaustiv, ci o veritabilă declarație de dragoste pentru teatrul românesc – o lectură vie care refuză convențiile rigide pentru a salva de la uitare efemera artă a actorului.

Volumul Mihaelei M. Ceaușescu este o incursiune intimă în culisele teatrului românesc, văzut nu din perspectiva criticului sau a profesionistului, ci a spectatorului fidel care a trăit, de aproape, emoțiile și vulnerabilitățile unor artiști emblematici. Prieteniile autoarei cu Ștefan Iordache, Ion Besoiu, Leopoldina Bălănuță, Mitică Popescu, Emil Hossu, Anda Călugăreanu, Dan Condurache, Valeria Seciu și Horațiu Mălăele dau naștere unor pagini calde, sincere, uneori melancolice, alteori luminoase.

Un detaliu aparte completează povestea: coperta volumului poartă un desen realizat chiar de Horațiu Mălăele, unul dintre artiștii evocați cu afecțiune în carte.

Autoarea surprinde, cu luciditate și tandrețe, contrastul dintre aura scenică și fragilitatea din culise: „Actorii sunt altfel când îi vezi din apropiere… uneori mai frumoși, mai spontani, dar își pierd aura aceea de zei… Dar uneori privirea devine încețoșată după multe pahare, mâinile tremură nesigur, iar vocea ne spune de neîmpliniri, neputințe…”

În alt fragment, Mihaela M. Ceaușescu vorbește despre esența efemeră a artei teatrale: „Teatrul este întotdeauna și, înainte de toate, el – Artistul… un om care se dăruiește în întregime artei, publicului, dar primește în schimb atât de puțin… Avântul său creator se pierde ușor în trecut… De aceea cred că este necesar să vorbim despre acești oameni minunați.”

Cartea poate fi achizitionata pe edituradecarte.ro