Cazinoul din Constanța se redeschide. George Măndilă: Trebuie să devină o atracție națională

O nouă ediție a podcastului „Esențial” l-a adus în atenția publicului pe George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe turism. Au fost prezentate noile proiecte care au loc pe litoralul românesc pentru dezvoltarea și promovarea stațiunii Mamaia și a orașului Constanța.

Mamaia este o stațiune care vine la pachet cu o istorie bogată, distracție și prețuri pentru toate buzunarele. Invitatul a vorbit despre începutul sezonului estival, odată cu minivacanța de 1 Mai, dar și despre rezultatele bune înregistrate de stațiune în 2024 din punct de vedere al numărului de turiști și al nopților de cazare. De asemenea, acesta a precizat că redeschiderea Cazinoului din Constanța va avea un impact important pentru țara noastră.

Cazinoul din Constanța, un obiectiv principal

În luna mai, vor fi organizate o serie de evenimente pentru a celebra redeschiderea Cazinoului din Constanța după renovările realizate. Potrivit spuselor lui George Măndilă, acest eveniment va susține dezvoltarea destinației turistice.

„Noi ne sprijinim pe cazinou în ceea ce privește turismul din Constanța, el trebuie să devină un <landmark>. Trebuie să devină o principală atracție turistică a țării. Toate orașele au ceva ce promovează în toată lumea și în țară, cum este Palatul Culturii din Iași, cum este Opera din Timișoara. Acum încercăm să facem prima conferință de presă împreună cu ANAT și așteptăm și 500 de reprezentanți ai agențiilor de turism din țară. Vrem să facem și un eveniment cu cele mai bune vinuri din țară în luna septembrie. Tot atunci avem în plan un eveniment cu o ambasadă, pentru impulsionarea relațiilor economice și turistice. Astea sunt doar planurile OMD. Dar, deja există o listă mare de cereri din partea altor operatori. Va fi bătaie și licitație pentru sala Cazinou”, a explicat invitatul.

Impact economic

Cazinoul renovat va servi drept ca muzeu, dar, în același timp, sălile vor putea fi închiriate pentru evenimente. „Sălile se pot închiria pentru evenimente culturale, muzicale. Există la parter Muzeul Mării care poate fi vizitat. De asemenea, pe o suprafață de 80 sau 100 m² este un muzeu cu obiecte care au aparținut foștilor muncitori de acolo, deținuții politici. Sunt cei care au lucrat la restaurarea Cazinoului în anii ’50. Toată imaginea este spectaculoasă, există o terasă superbă cu privire spre faleză. Turiștii pot plăti bilet la intrare, pot face poze, este mobilierul impresionant, tot felul de locuri frumoase. Vom oferi și un ghid în mai multe limbi de circulație internațională în care se prezintă istoria cazinoului”, a spus invitatul.

George Măndilă a explicat că redeschiderea cazinoului va avea și un important impact economic. Acesta a evidențiat faptul că se va construi o întreagă industrie în jurul acestui obiectiv. „Se va dezvolta o întreagă industrie în jurul acestui obiectiv, în jurul Cazinoului. Vor apărea tot felul de chioșcuri mici care vor vinde suveniruri pe lângă cazinou. În primul an se vor vedea creșteri spectaculoase ale business-urilor de acolo”, a precizat acesta.

Invitatul a adus în discuție și festivalurile pentru care stațiunea Mamaia este recunoscută. Unul dintre aceste evenimente este SunWaves, cel mai vechi festival din România. „SunWaves este cel mai vechi festival din țară și cel mai lung. Acesta se întinde pe 6 zile și 6 nopți și atrage mulți turiști străini. Este la a 34-a ediție și are un succes foarte mare, fiindcă el vine întotdeauna pe capetele de sezon, la 1 mai, respectiv la finalul lunii septembrie, și aduce participare de vreo 20.000 de oameni, care 7.000 sunt turiști străini. Organizatorii au precizat că va fi ultima ediție, din cauza problemelor cu autoritățile, dar nu putem știi sigur. S-a mai zis acum doi ani că va fi ultima ediție”, a spus acesta.

Promovare și obiective

În 2024, peste 500.000 de turiști au petrecut cel puțin o noapte în stațiunea Mamaia. „Obiectul este să depășim în acest an cu 5% față de ce a fost în 2024. În 2023, când m-am apucat de treabă, am început în iulie, nu puteau să influențez prea mult de la jumătatea sezonului. Totuși, prin tot ce am făcut am avut o creștere de 3,5% în 2023 pe principalii indicatori turistici. Asta înseamnă că am crescut odată cu România, cu produsul intern brut.

În 2024, pentru că am muncit neîntrerupt, s-a simțit comunicarea națională și publicitatea și tot. Am avut o creștere a numărului de turiști de 12,5%. Cu alte cuvinte, am adus 50.000 de CNP-uri în plus în 2024 față de 2023. Un alt indicator este numărul de nopți de cazare. Aici am avut o creștere în 2024 de 7,5%. Anul acesta, dacă creștem cu 5 % la ambele, turiști și nopți de cazare, pentru mine este o chestie extraordinară. Suntem departe de cifrele acelea legendare de acum 40 de ani, dar muncim în acest sens”, a precizat George Măndilă.

