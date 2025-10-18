Se deschide cel mai spectaculos roller-coaster din lume: viteză amețitoare și înălțime record

Parcul tematic Six Flags Qiddiya, aflat în apropiere de Riad, urmează să își deschidă porțile publicului în următoarele două luni, în ciuda faptului că lucrările nu au fost încă finalizate. Deși inițial circulau informații despre o posibilă amânare până în primăvara lui 2026, reprezentanții companiei Qiddiya City au confirmat oficial deschiderea până la sfârșitul acestui an, informează The Sun.

Una dintre atracțiile emblematice ale parcului va fi Falcon’s Flight, un roller coaster care promite să redefinească limitele adrenalinei. Cu o viteză uluitoare de 250 km/h și o înălțime amețitoare de 199 de metri, această instalație este pe cale să devină cea mai rapidă și mai înaltă din lume. Pe lângă Falcon’s Flight, alte trei roller coastere din parc sunt proiectate să doboare recorduri mondiale.

Conceput pentru a oferi senzații extreme, Falcon’s Flight va purta vizitatorii pe un traseu spectaculos, marcat de pante abrupte, viraje periculoase și schimbări bruște de viteză și direcție, într-o experiență de neuitat.

Orașul Six Flags Qiddiya va avea șase teritorii diferite: Steam Town, City of Thrills, Twilight Gardens, Grand Exposition, Valley of Fortune și Discovery Springs.

Turiștii dornici de aventură au un nou motiv de entuziasm deoarece Discovery Springs este un complex de divertisment de ultimă generație, care pregătește o serie de atracții spectaculoase, menite să testeze limitele curajului și să ofere experiențe de neuitat.

Printre cele mai așteptate inovații se numără „Into the Deep” – o incursiune captivantă în universul subacvatic. Vizitatorii vor fi purtați prin peșteri marine într-un decor întunecat care promite să le stimuleze toate simțurile.

Vedeta parcului este Sea Stallion, un roller-coaster care se anunță a fi cel mai înalt și cel mai rapid din lume. Traseul său spectaculos traversează râuri și străbate perdele de apă căzătoare, oferind o combinație unică de viteză, senzație și peisaj.

Cei mai mici vizitatori nu sunt uitați, Aquatopia le oferă un spațiu de joacă acvatic plin de culoare. În plus, Discovery Springs va găzdui și Aquarabia, primul parc acvatic de acest tip din Arabia Saudită, un reper important pentru turismul regional și o promisiune de distracție la superlativ.

La Qiddiya City se va fi inaugurat un parc acvatic ce va cuprinde 22 de atracții, inclusiv o piscină dedicată surfului, montagne russe acvatice și tobogane amețitoare. Vizitatorii vor putea explora opt zone tematice, precum spectaculosul Camel Rock sau misterioasa Viper Canyon.

Însă Qiddiya nu se limitează doar la distracții acvatice. Orașul va găzdui și o premieră mondială în motorsport, o pistă de curse cu două niveluri, concepută chiar de piloți profesioniști.

Traseul include o curbă supraînălțată de 70 de metri, echivalentul unei clădiri cu 20 de etaje, oferind o provocare unică pentru cei care se încumetă să o parcurgă. Deși destinată în principal competițiilor de elită, pista va fi accesibilă și publicului larg în cadrul unor evenimente speciale cu porți deschise.