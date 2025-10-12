Tunelul privat al milionarului Porsche, proiectat ca să evite traficul, stârnește indignare în Austria

Un proiect privat în valoare de 10 milioane de euro, inițiat de omul de afaceri Wolfgang Porsche, a stârnit indignare în orașul austriac Salzburg, potrivit publicațiilor The Guardian și Corriere della Sera.

Omul de afaceri, în vârstă de 82 de ani, președinte al Consiliului de Supraveghere Porsche și moștenitor al celebrei familii auto, a primit aprobarea pentru construirea unui tunel sub dealul Kapuzinerberg. Proiectul ar urma să lege garajul vilei sale de o parcare municipală din centrul orașului Salzburg, pentru a evita aglomerația din trafic.

Localnicii au reacționat, adunând peste 20.000 de semnături într-o petiție care acuză „tratamentul preferențial acordat super-bogaților” și consideră proiectul „un simbol al nedreptății sociale”. În ciuda protestelor, lucrările pregătitoare au început deja.

Consiliul local din Salzburg a aprobat proiectul în 2024, deși Verzii și Partidul Comunist s-au opus. Tunelul privat, cu o lungime de 500 de metri, ar urma să treacă pe sub terenuri publice și printr-o zonă naturală protejată, pentru care orașul va primi o taxă de 48.000 de euro.

„Nu vrem ca miliardarul Porsche să sape în deal pentru a accesa garajul său privat folosind proprietatea publică”, se arată în petiție.

Printre reacțiile locuitorilor se numără mesaje precum „Banii conduc lumea”, „Nu ar trebui să existe miliardari într-o democrație”, „Cum poți să profanezi așa un oraș frumos?” sau „Acum bogații sapă prin munți. O lume tristă”.

Vila, cunoscută sub numele de „Paschinger Schlössl”, are o istorie aparte. În 1917, scriitorul austriac Stefan Zweig a cumpărat proprietatea, pe care o descria drept „romantică” și „inaccesibilă mașinilor”.

În 1934, scriitorul evreu Zweig a fost nevoit să părăsească Austria din cauza ascensiunii nazismului. Ironic, la aproape un secol distanță, vila sa este deținută de nepotul lui Ferdinand Porsche, inginerul care a proiectat automobilul Volkswagen Beetle pentru Hitler.

Wolfgang Porsche a cumpărat vila în 2019, pentru aproximativ 9 milioane de euro, împreună cu partenera sa, prințesa Gabriele zu Leiningen, fosta soție a lui Aga Khan. Clădirea din secolul al XVII-lea a fost complet renovată și include acum un garaj subteran pentru opt mașini. După ce planul unui lift privat a fost respins, Porsche a propus construirea tunelului.

Primarul Bernhard Auinger, care a lucrat timp de 27 de ani la compania Porsche, a afirmat că are „puțină influență asupra unui proiect moștenit”, recunoscând totodată că „optica ar putea fi mai bună”.

„Nimeni nu va trebui să vadă tunelul sau măcar să fie conștient de existența sa. Dacă tunelul este în concordanță cu vremurile și justificabil din punct de vedere moral, este treaba altora să judece”, a spus acesta.

Pentru mulți locuitori, ideea ca un miliardar să sape un un tunel din motive de confort personal este considerată inacceptabilă. Activista ecologistă Ingeborg Haller a declarat: „Ceea ce i-a îngrozit pe oameni este faptul că unei persoane private i se permite să sape muntele pentru propriul său câștig”.