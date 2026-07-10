Se construiește o nouă fabrică în România. Vor fi zeci de locuri de muncă

Compania poloneză Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) va construi o nouă fabrică în România. Compania deja cunoscută pe piață prin brandurile Bella și Seni, pregătește o investiție estimată la 15-17 milioane de euro în Clinceni, județul Ilfov.

Producătorul polonez intenționează să dezvolte noul proiect în apropierea centrului logistic pe care îl deține deja în Clinceni, pe un teren de 2,4 hectare. Cele trei clădiri prevăzute în investiție vor avea împreună o suprafață desfășurată de peste 12.300 de metri pătrați, iar valoarea proiectului este estimată la 15-17 milioane de euro. Lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ trei ani.

Proiectul prevede construirea unei fabrici de uniforme medicale, a unor spații logistice și a unei clădiri administrative, potrivit documentelor analizate de Profit.ro. Hala de producție și spațiul destinat depozitării vor avea fiecare aproximativ 5.100 de metri pătrați, în timp ce clădirea de birouri va ocupa circa 2.000 de metri pătrați.

Noua unitate de producție va fi echipată cu o linie tehnologică destinată fabricării mai multor tipuri de uniforme și echipamente profesionale. Vor fi produse halate și ținute pentru medici, tunici și pantaloni pentru asistenții medicali, diferențiate în funcție de codurile de culoare, precum și echipamente pentru personalul de curățenie, brancardieri, laboranți și farmaciști.

Noua fabrică va fi utilizată pentru depozitarea produselor vândute sub mărcile Bella, Bella Cotton, Bella Line, Happy, Seni, Matopat, Eva Natura, Dr Max, Bella Baby Happy, Kenion și Bella No. 1. Clădirea administrativă va avea trei niveluri și va include 15 birouri, alături de mai multe săli pentru conferințe și întâlniri. Capacitatea maximă prevăzută este de 187 de persoane.

TZMO activează pe piața din România din 1997, iar în 2007 a inaugurat la Clinceni centrul logistic și sediul filialei locale. Noul proiect reprezintă o extindere a operațiunilor desfășurate în județul Ilfov.

În 2025, filiala din România a avut, în medie, 147 de angajați. Compania a raportat o cifră de afaceri de 81,8 milioane de euro, în creștere față de anul precedent, și un profit net de aproximativ 3,2 milioane de euro, ușor mai redus comparativ cu anul anterior.

Istoria Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych începe în 1951, când compania producea pansamente pentru Ministerul Apărării Naționale din Polonia.

Societatea a fost privatizată în 1991 prin metoda MEBO, prin care conducerea și angajații au preluat compania. În prezent, TZMO are aproape 1.000 de acționari, printre care se numără actuali și foști salariați, medici și membri ai personalului medical din Polonia.

Compania este condusă din 2001 de Jarosław Józefowicz, președintele consiliului de administrație, și este considerată una dintre cele mai mari afaceri private din Polonia. Produsele sale sunt comercializate în peste 60 de țări din Uniunea Europeană, Europa Centrală și de Est, Africa și Orientul Îndepărtat, pe piețe care reunesc aproximativ o treime din populația lumii.