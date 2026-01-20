Scutul „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Magistrala 6 avansează

Metrorex a anunțat, marți, că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, amplasată pe traseul viitoarei Magistrale 6. „TBM „Sfânta Maria” a străpuns astăzi peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa”, a transmis compania, într-un comunicat de presă.

Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria” excavează tunelul Liniei 2 pe Secțiunea Sud a Magistralei 6 de metrou, „iar ziua de astăzi marchează finalizarea celui de al doilea segment de tunel de pe această linie”.

„Tunelul realizat până acum de utilajul gigant între viitoarele staţii de metrou Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa, însumează 2006 metri excavaţi şi 1334 inele de tunel asamblate”, a mai anunțat compania.

Metrorex a transmis că lungimea tunelului subteran realizat de TBM „Sfânta Maria”, care are o lungime de 97 de metri, cântărește 600 de tone și este dotat cu un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri, până la stația 1 Mai este de 6,6 kilometri.

„Începem anul 2026 marcând încă o etapă relevantă în concretizarea Magistralei 6 de metrou! Parcursul ambelor două utilaje de foraj - TBM «Sfânta Maria» şi TBM «Sfânta Ana» - este conform planificării de execuţie pentru realizarea structurii de rezistenţă pentru Secţiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou! Utilajul "Sfânta Maria" a ajuns la Gara Băneasa, iar scutul de foraj «Sfânta Ana» se îndreaptă şi el spre această destinaţie, parcurgând deja peste 1.600 de metri şi asamblând 1.076 de inele de tunel”, a declarat directorul general Metrorex, Mariana Miclăuş, potrivit comunicatului.

Pe data de 18 august 2025, Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria” a finalizat primul segment de tunel, între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa. Tunelul Liniei 2 va fi completat de cel al Liniei 1, aflat în prezent în curs de excavare, unde operează TBM „Sfânta Ana”.

Utilajele TBM „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” vor excava tuneluri subterane cu o lungime de 6,6 kilometri, pe traseul cărora vor fi construite șase stații și șase interstații ale Magistralei 6, Secțiunea Sud, între 1 Mai și Tokyo.

Magistrala 6 va asigura o legătură directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Otopeni. Traseul va avea o lungime de 14,2 kilometri și va include 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Internațional Henri Coandă.