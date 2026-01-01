Tren de metrou deraiat pe Magistrala 4. Două stații au fost închise circulației

Circulația la metrou a fost marcată de un eveniment grav petrecut miercuri searp, după ce o garnitură a deraiat la stația Laminorului și a ieșit de pe șine. În urma incidentului, stațiile Laminorului și Străulești au fost închise traficului, iar accesul călătorilor rămâne restricționat și la această oră, susțin aceleași surse.

Până acum, Metrorex nu a oferit explicații oficiale privind împrejurările producerii situației și posibilele consecințe. Evenimentul se adaugă altor incidente din ultimii ani, puse adesea pe seama uzurii materialului rulant și a problemelor din infrastructură, care au ridicat în repetate rânduri semne de întrebare legate de siguranța transportului subteran.

Incidentul a implicat o garnitură veche, de tip IVA, iar primele date indică faptul că deraierarea ar fi fost provocată de o problemă apărută la macaz. Evenimentul s-a petrecut la ieșirea din stație, într-o zonă unde există o curbă, iar trenul se deplasa cu o viteză de aproximativ 20 km/h.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă traficul pe firul respectiv va fi oprit pentru o perioadă nedeterminată, au precizat surse Metrorex, citate de Gândul.

Momente de tensiune au fost înregistrate pe 13 decembrie la stația de metrou Crângași, unde o femeie a ajuns pe șine exact în momentul în care o garnitură intra în stație. Echipajele de salvare au intervenit rapid, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, victima — o femeie de 36 de ani — nu a supraviețuit.

Primele informații au indicat la acea vreme că femeia ar fi coborât intenționat pe calea de rulare, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate de autorități. Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost oprită temporar, iar garniturile au fost redirecționate pe celălalt sens pentru a permite intervențiile de urgență.

Șirul incidentelor din rețeaua de metrou nu este nou. Și în 2025 au fost semnalate probleme în mai multe stații. Pe 19 ianuarie, o porțiune din plafonul stației Piața Unirii1 s-a desprins și a căzut pe șine, cel mai probabil din cauza infiltrațiilor de apă.

La 18 mai 2025, o defecțiune apărută la un izolator de cale, pe tronsonul dintre Tineretului și Eroii Revoluției, a provocat degajări de fum și a impus restricții de circulație pentru trenuri.

Problemele din rețeaua de metrou au fost prezente și în 2024, când au fost înregistrate mai multe situații neobișnuite.

Pe 15 decembrie 2024, un tren care circula pe Magistrala 1 a fost surprins rulând cu ușile deschise. Imaginile au ajuns rapid pe internet și au ridicat semne de întrebare legate de siguranța pasagerilor. La 27 februarie 2024, Metrorex a confirmat un incident produs în stația Timpuri Noi, unde o garnitură a intrat în contact cu un alt tren. Cele două rame „s-au atins”, după cum a fost descris oficial, fără ca pasagerii să fie răniți, însă cu efecte asupra circulației.

Pe 17 aprilie 2024, pasagerii au fost evacuați dintr-un tren oprit la Piața Unirii, în urma unui „incident” semnalat de presă.