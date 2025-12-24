Cum vor fi deschise farmaciile de Crăciun. Unități farmaceutice deschise non-stop de sărbători

În perioada de 24 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, majoritatea farmaciilor din România vor avea program redus sau vor fi închise, însă unități din rețelele Catena, Dr. Max, Help Net și Dona vor funcționa non-stop în orașe precum București, Cluj, Iași și Timișoara, pentru situații urgente.

Pe 24 decembrie, majoritatea farmaciilor Catena, Dr. Max, Help Net și Dona vor funcționa după un program scurt, între 08:00 și 16:00. Zilele de 25 și 26 decembrie, dedicate Crăciunului, vor aduce închiderea celor mai multe unități, cu excepția celor care asigură servicii permanente pentru urgențe. În perioada 27–30 decembrie, activitatea revine treptat la normal, în funcție de locație și de lanțul farmaceutic.

Pe 31 decembrie, de Revelion, programul diferă de la o farmacie la alta. Uele vor închide mai devreme, în jurul orelor 18:00–20:00, în timp ce unitățile cu program permanent rămân deschise pe tot parcursul nopții. Clienții trebuie să fie atenți la orele afișate pentru a evita neplăcerile.

Pe 1 ianuarie, majoritatea farmaciilor vor fi închise, însă unitățile cu program non-stop vor fi disponibile pentru urgențe. Începând cu 2 ianuarie, programul farmaciilor Catena, Dr. Max, Help Net și Dona revine treptat la normal.

Printre unitățile non-stop din sectorul 1 se numără Help Net de pe Bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, Help Net de pe strada Radu Beller, nr. 3–7, și Catena de pe Bulevardul Ion Mihalache, locații frecvent accesate de clienți în perioada sărbătorilor.

În sectorul 2, locuitorii pot apela la Help Net de pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 128, și la Catena de pe Șoseaua Colentina, nr. 25, ambele unități fiind deschise permanent. În sectorul 3, opțiuni non-stop sunt Help Net de pe Bulevardul Camil Ressu, nr. 4, și Catena de pe Bulevardul Unirii, nr. 47.

Sectorul 4 dispune de Catena de pe strada Nițu Vasile, nr. 14–16, și Dona de pe Șoseaua Olteniței, nr. 105. În sectorul 5, farmaciile Catena de pe Calea Rahovei, nr. 322, și Help Net de pe Șoseaua Panduri, nr. 1, funcționează 24 de ore. În sectorul 6, Help Net din zona Drumul Taberei și Dona de pe Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 73, rămân deschise permanent.

La Cluj‑Napoca, farmaciile Remedium Farm de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 131, Ecofarmacia din Piața Timotei Cipariu, Viafarm din Piața Mihai Viteazu și Dona de pe Strada Horea, nr. 66, funcționează permanent 24 de ore din 24. La Iași, Farmacia Ropharma din Piața Unirii, nr. 3, și Farmacia Rosmarin de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 44, asigură acces non-stop la medicamente.

În Timișoara, Vlad Pharmacy de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 și Farmacia Vlad de pe Strada Gheorghe Lazăr, nr. 8, rămân deschise permanent. Alte unități cu program non-stop sunt Help Net de pe Calea Buziașului, nr. 28C, și Help Net de pe Strada Gheorghe Lazăr, nr. 30‑32, oferind servicii farmaceutice în afara orelor normale.