Franța anunță că renunță la Windows în favoarea Linux

Franța face un pas semnificativ în direcția consolidării suveranității digitale, anunțând măsuri concrete pentru reducerea dependenței de soluțiile tehnologice dezvoltate în afara Europei, potrivit Hotărârii Guvernului.

Decizia a fost luată în cadrul unui seminar interministerial desfășurat pe 8 aprilie, la care au participat principalele instituții responsabile de politica digitală și securitatea cibernetică.

Autoritățile de la Paris urmăresc să își recapete controlul asupra infrastructurii digitale și să limiteze utilizarea platformelor asupra cărora nu au control direct.

Migrarea către Linux, prioritate strategică din Franța

Una dintre cele mai importante decizii adoptate vizează înlocuirea sistemelor de operare Windows utilizate în prezent în administrația publică cu alternative bazate pe Linux.

Inițiativa este coordonată de Direcția Interministerială pentru Afaceri Digitale și face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a dependențelor tehnologice externe.

Ministrul francez al conturilor publice, David Amiel, a subliniat importanța acestei schimbări:

„Statul nu se mai poate limita la a constata dependența sa, trebuie să iasă din ea. Trebuie să ne desensibilizăm de instrumentele americane și să ne recâștigăm controlul asupra destinului nostru digital. Nu mai putem accepta ca datele noastre, infrastructurile și deciziile strategice să depindă de soluții ale căror reguli, tarife, evoluții și riscuri nu le controlăm.”

Totuși, alegerea unei distribuții Linux adecvate rămâne o provocare. Deși Linux este un sistem open-source, multe dintre distribuțiile sale sunt dezvoltate de organizații din afara Europei, inclusiv Linux Foundation, cu sediul în Statele Unite.

În acest context, autoritățile franceze iau în calcul inclusiv dezvoltarea unei distribuții proprii.

Extinderea utilizării instrumentelor digitale suverane

Tranziția nu se limitează la sistemele de operare. Instituții publice importante au început deja să adopte soluții dezvoltate la nivel național sau european. Fondul Național de Asigurări de Sănătate a anunțat recent migrarea a aproximativ 80.000 de angajați către un set de instrumente digitale interne.

windows / sursa foto: dreamstime.com

 

Astfel, funcționarii vor utiliza aplicații precum Tchap pentru comunicare, Visio pentru întâlniri online și France Transfert pentru schimbul de documente. Aceste soluții sunt parte a așa-numitului „soclu digital interministerial”, menit să asigure un nivel mai ridicat de control asupra datelor.

Un proces complex, ce va dura

Implementarea acestei strategii este însă una complexă și va necesita timp. Direcția Generală a Întreprinderilor, Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice – Direcția de Achiziții de Stat – definește criteriile și evaluează tehnologia existentă.

Fiecare minister va trebui să prezinte până în toamnă un plan detaliat de tranziție, care să acopere șapte domenii critice: stații de lucru, instrumente colaborative, soluții antivirus, inteligență artificială, baze de date, virtualizare și echipamente de rețea.

Parlamentarul Anne Le Hénanff a subliniat miza strategică a acestei inițiative, afirmând că „suveranitatea digitală nu este o opțiune, ci o necesitate strategică.”

Rămâne de văzut dacă ecosistemul digital european va reuși să răspundă cerințelor ambițioase ale statului francez, într-un context global dominat de mari companii tehnologice din afara Uniunii Europene.

