UE a adoptat o serie de modificări legislative extrem de importante pentru cetățenii care locuiesc, muncesc sau studiază într-un alt stat membru decât cel natal. Noua directivă, actualizată recent de Comisia Europeană, vizează facilitarea participării la viața publică a așa-numiților cetățeni mobili, oferindu-le condiții mai simple pentru a vota și a candida la scrutinurile locale din țările de reședință, conform Agerpres.

Obiectivul principal al noii reglementări este eliminarea barierelor administrative și asigurarea unei informări corecte, astfel încât toți rezidenții europeni să beneficieze de aceleași drepturi politice ca și localnicii.

Conform noilor reglementări, țările din blocul comunitar au datoria de a pune la dispoziția publicului detalii clare și accesibile cu privire la procesul electoral. Informațiile referitoare la înscrierea pe liste, procedurile de vot și drepturile legale trebuie oferite din timp, într-un format ușor de înțeles.

Mai mult, statele membre sunt obligate să traducă aceste ghiduri oficiale într-o limbă de circulație internațională. Legislația prevede ca materialele informative să fie disponibile în cel puțin o altă limbă oficială a Uniunii Europene, preferabil cea mai studiată limbă străină la nivel comunitar sau o limbă cunoscută de o comunitate semnificativă de locuitori din statul respectiv.

Pe lângă componenta de comunicare, actul normativ vizează debirocratizarea sistemului de înregistrare. Procedurile prin care alegătorii și candidații proveniți din alte state UE se înscriu în registrele electorale vor fi considerabil simplificate.

În plus, directiva garantează că cetățenii mobili vor avea la dispoziție exact aceleași modalități și facilități de vot ca și cetățenii statului gazdă, eliminându-se orice formă de discriminare la urne.

Proiectul legislativ nu este o surpriză, el fiind propus inițial de către Comisia Europeană încă din noiembrie 2021. Guvernele naționale au acum la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a alinia legislația internă la normele europene, termenul limită pentru transpunerea directivei fiind stabilit pentru data de 26 iunie 2028.

Pentru a monitoriza impactul acestor schimbări și modul în care statele își îndeplinesc obligațiile, Comisia Europeană va evalua periodic situația, urmând să redacteze un raport de aplicare o dată la șase ani.

Oficialii de la Bruxelles consideră că această măsură reprezintă un pilon fundamental pentru consolidarea valorilor democratice în interiorul comunității.

Henna Virkkunen, vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie a Comisiei, a declarat conform comunicatului: "Alegerile locale sunt un element central al participării democratice la viaţa comunităţii. Cetăţenii care şi-au construit viaţa într-un alt stat membru trebuie să aibă un cuvânt de spus, fără obstacole birocratice inutile. Normele revizuite respectă această garanţie, asigurând faptul că cetăţenii mobili ai UE îşi pot exercita fără probleme drepturile electorale."

La rândul său, Michael McGrath, comisarul pentru democraţie, justiţie, statul de drept şi protecţia consumatorilor, a arătat că "dreptul de a vota şi de a participa la alegerile locale este o piatră de temelie a cetăţeniei UE. În Uniunea Europeană există 14 milioane de cetăţeni mobili ai UE (cetăţeni ai UE care locuiesc într-un alt stat membru). Actualizarea intrată în vigoare astăzi va garanta că toţi aceşti cetăţeni îşi pot exercita drepturile de vot în mod liber şi fără obstacole, ceea ce reprezintă un element esenţial al democraţiilor noastre", mai citează comunicatul.