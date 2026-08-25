Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, a decis să renunțe la contractul de mandat, anunță reprezentanții companiei. Solicitarea a fost transmisă societății pe 25 august 2026, într-un moment dificil pentru sistemul energetic național, după oprirea celor două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Nuclearelectrica a anunțat că va comunica ulterior data la care încetarea mandatului va produce efectiv consecințe. Plecarea directorului general are loc în timp ce compania se confruntă cu o situație neobișnuită, ambele unități de la Cernavodă fiind indisponibile din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Societatea Națională Nuclearelectrica a transmis Bursei de Valori București că a primit notificarea privind solicitarea lui Cosmin Ghiță de încetare a contractului de mandat.

„Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. („SNN”) informează acționarii și investitorii că în data de 25.08.2026, a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiță, Director General al SN Nuclearelectrica SS de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA. Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunțarea la mandat urmează să își producă efectele. SN Nuclearelectrica S.A. îi mulțumește domnului Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei”, se arată în comunicatul transmis la BVB.

Contractul prevede o perioadă de preaviz de 90 de zile. Guvernul a explicat că termenul poate fi redus dacă există un acord între părți, iar după încheierea mandatului va fi demarată procedura pentru desemnarea unui nou director general.

„Demisia este un act unilateral de voință. După o perioadă de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul părților, va urma o selecție pentru un nou titular”, a transmis Guvernul.

Schimbarea de la conducerea Nuclearelectrica apare în contextul în care ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite. Nivelul scăzut al Dunării a afectat condițiile necesare funcționării instalațiilor de răcire, iar compania urmărește evoluția situației hidrologice.

Conducerea Nuclearelectrica urmează să ia deciziile privind repornirea unităților în funcție de prognozele pentru perioada următoare. Compania a anunțat că informațiile referitoare la reconectarea reactoarelor la Sistemul Energetic Național vor fi comunicate public.

Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, iar indisponibilizarea acesteia a redus producția internă de energie electrică cu aproximativ 10%. Oprirea a survenit într-o perioadă în care consumul de energie a fost ridicat din cauza temperaturilor foarte mari.

Pentru menținerea în funcțiune a Unității 2, autoritățile au încercat să direcționeze o cantitate mai mare de apă către zona centralei. În acest scop, o stâncă a fost dislocată din albia Dunării, iar patru barje au fost scufundate pentru a modifica circulația apei.

În cele din urmă, nivelul scăzut al fluviului a dus la oprirea ambelor reactoare, situație care afectează producția de energie a României.

Centrala de la Cernavodă are un rol important în sistemul energetic național și asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a țării.

Plecarea lui Cosmin Ghiță are loc în condițiile în care Nuclearelectrica a raportat rezultate financiare în creștere în prima jumătate a anului 2026.

Compania de stat a obținut un profit net de 1.183.970 mii de lei în primele șase luni, cu 36,6% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile din exploatare au crescut cu 2% față de primele șase luni din 2025, evoluția fiind susținută de majorarea veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice.

În perioada următoare, compania va trebui să gestioneze atât situația reactoarelor de la Cernavodă, cât și procesul de desemnare a persoanei care va prelua conducerea Nuclearelectrica.