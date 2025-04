International Schimbare în industria alimentară. Cerealele, gustările şi băuturile nu vor mai fi la fel







Secretarul pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr., va anunța interzicerea anumitor coloranți alimentari artificiali în Statele Unite, conform unui comunicat al Agenției de Sănătate, relatează BBC.

Kennedy plănuiește să declare eliminarea treptată a coloranților sintetici pe bază de petrol ca parte a unui „pas major înainte în eforturile administrației de a face America sănătoasă din nou”, a afirmat luni Departamentul american pentru sănătate și servicii umane (HHS).

Deși nu au fost oferite detalii precise despre momentul implementării acestor schimbări, HHS a anunțat că Kennedy va oferi mai multe informații într-o conferință de presă programată pentru marți.

În timpul campaniei electorale alături de Donald Trump, Kennedy a promis anul trecut că va aborda problema coloranților alimentari artificiali și a alimentelor ultraprocesate, odată ce va fi confirmat în fruntea celei mai importante agenții de sănătate din SUA.

Această măsură vine după ce, la începutul acestui an, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a interzis colorantul Red Dye 3 din produsele alimentare și farmaceutice din SUA, începând cu 2027, invocând legătura sa cu cancerul în studiile pe animale. De asemenea, California a interzis acest colorant în 2023.

Coloranții sintetici, prezenți în numeroase alimente populare

Conform organizației non-profit Center for Science in the Public Interest (CSPI), majoritatea alimentelor colorate artificial sunt realizate cu substanțe chimice sintetice pe bază de petrol.

Printre acești coloranți se numără Albastru 1, utilizat în bomboane și produse de patiserie; Roșu 40, folosit în sucuri, bomboane, produse de patiserie și hrană pentru animale; și Galben 6, care se regăsește și în produse de patiserie și băuturi.

Coloranții sintetici sunt prezenți în numeroase alimente populare, inclusiv M&M's, Gatorade, Kool-Aid și Skittles.

Dr. Peter Lurie, fost oficial al FDA și președinte al CSPI, a declarat că singurul scop al coloranților artificiali este de a genera profit pentru companiile alimentare. „Acești coloranți cresc atractivitatea alimentelor ultraprocesate, în special pentru copii, adesea mascând lipsa unor ingrediente naturale, cum ar fi fructele”, a explicat el. „Nu avem nevoie de coloranți sintetici în alimentație, iar absența lor nu va afecta pe nimeni.”

Multe companii au găsit modalități de a elimina coloranții

Marion Nestle, fost profesor de nutriție la Universitatea din New York, a menționat că multe companii au găsit modalități de a elimina coloranții în alte țări, precum Marea Britanie și Noua Zeelandă.

De exemplu, în Canada, Kellogg folosește coloranți naturali, cum ar fi sucul de morcov și de pepene verde, pentru a colora cerealele Froot Loops, în timp ce în SUA utilizează coloranți artificiali.

Nestle a subliniat că efectele nocive ale coloranților sintetici sunt discutabile. „Aceștia pot provoca probleme comportamentale la unii copii, dar nu la toți, și sunt asociați cu cancerul și alte boli în studiile pe animale”, a afirmat ea. „Sunt suficiente întrebări legate de siguranța lor pentru a justifica eliminarea lor, mai ales că există alternative fără petrol care sunt deja utilizate.”

În 2008, miniștrii britanici ai sănătății au convenit să elimine treptat șase coloranți artificiali până în 2009, iar Uniunea Europeană interzice anumiți coloranți și impune etichete de avertizare pentru alții.

În ultimele luni, propunerea lui Kennedy de interzicere a coloranților alimentari a fost susținută în legislativul mai multor state. Luna trecută, Virginia de Vest a interzis coloranții sintetici și conservanții din alimente, iar în alte state au fost introduse proiecte de lege similare.