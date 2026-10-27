Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a criticat afirmațiile premierului bulgar Rumen Radev, care a făcut o legătură între poziția României față de Rusia și noile atacuri cu drone asupra navelor din Marea Neagră. Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul PSD a cerut ca asemenea interpretări să fie susținute de dovezi și a avertizat că declarațiile pot afecta cooperarea dintre cele două state membre NATO.

Reacția lui Mihai Fifor vine după intervenția susținută luni de Rumen Radev la Forumul Economic de la Sofia. Premierul Bulgariei a susținut că România a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, iar ulterior au fost înregistrate noi incidente asupra navelor din zona economică exclusivă românească. Radev a afirmat că identificarea responsabililor trebuie făcută pe baza unor probe clare.

Deputatul PSD consideră că afirmațiile lui Rumen Radev sunt nepotrivite în contextul relațiilor dintre România și Bulgaria, două state vecine care fac parte atât din Uniunea Europeană, cât și din NATO.

Fifor a arătat că stabilirea responsabilității pentru incidentele de securitate trebuie să se bazeze pe probe, dar a contestat ideea unei legături între declarațiile autorităților române și producerea unor noi atacuri.

„O asemenea afirmație este surprinzătoare, mai ales că vine din partea șefului Guvernului unui stat vecin, partener în Uniunea Europeană și aliat în NATO. Este firesc și necesar ca responsabilitatea pentru fiecare incident de securitate să fie stabilită pe baza unor dovezi clare. Dar a sugera existența unei legături între pozițiile publice ale României și producerea unor noi atacuri reprezintă o interpretare care necesită, la rândul său, o fundamentare serioasă”, a transmis deputatul PSD.

Controversa a apărut după declarațiile făcute de premierul bulgar în legătură cu incidentele care au afectat mai multe nave comerciale în largul coastelor României și Bulgariei.

Rumen Radev a susținut că România a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru atacurile cu drone, iar după această poziționare au fost înregistrate noi lovituri asupra unor nave din zona economică exclusivă a țării.

Șeful Guvernului de la Sofia a afirmat că a decis convocarea ambasadorului Federației Ruse în urma incidentelor maritime. Totodată, premierul bulgar a susținut că nu poate formula acuzații împotriva unui stat fără existența unor dovezi concludente.

În cursul lunii octombrie, mai multe nave comerciale au fost vizate de atacuri cu drone în Marea Neagră, în apropierea coastelor românești și bulgare.

În mesajul său, fostul ministru al Apărării a respins interpretările care ar putea pune sub semnul întrebării poziția României în privința securității regionale.

Mihai Fifor a afirmat că autoritățile române acționează în conformitate cu obligațiile internaționale și cu angajamentele asumate față de partenerii occidentali.

„România a acționat și continuă să acționeze responsabil, în deplin acord cu obligațiile sale internaționale și cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Preocupările noastre privind securitatea navigației și stabilitatea Mării Negre sunt legitime și împărtășite de partenerii noștri”, a adăugat acesta.

Deputatul PSD a făcut referire și la importanța coordonării dintre statele aliate în gestionarea incidentelor care pot afecta transportul maritim și infrastructura din regiune.

Mihai Fifor a susținut că incidentele maritime trebuie analizate și în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit fostului ministru, conflictul a modificat situația de securitate din regiune, iar amenințările la adresa navigației comerciale și infrastructurii necesită măsuri coordonate.

„Nu putem ignora nici contextul mai larg. Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a schimbat profund mediul de securitate din regiune. Incidentele maritime, amenințările asupra transportului comercial și riscurile la adresa infrastructurii critice sunt consecințe ale acestei realități, care reclamă prudență, responsabilitate și coordonare între aliați”, a explicat fostul ministru al Apărării.

În continuarea mesajului, deputatul PSD a vorbit despre importanța menținerii cooperării dintre București și Sofia. Mihai Fifor consideră că eventualele diferențe de interpretare a incidentelor din Marea Neagră nu trebuie să afecteze încrederea dintre cele două state.

„România și Bulgaria au interese strategice comune și o responsabilitate specială pentru securitatea Mării Negre. Cooperarea dintre țările noastre este esențială, iar diferențele de apreciere asupra unor incidente nu trebuie să afecteze încrederea reciprocă sau solidaritatea aliată. Cred că, mai ales în actualul context de securitate, este important să evităm interpretările care pot crea confuzii asupra responsabilităților și să ne concentrăm asupra a ceea ce ne unește: apărarea păcii, a stabilității regionale și a dreptului internațional”, a afirmat Fifor.

Fostul ministru a insistat asupra necesității ca România și Bulgaria să continue colaborarea în domeniul securității maritime, indiferent de pozițiile exprimate în legătură cu incidentele recente.

„Securitatea Mării Negre este o responsabilitate comună, iar România și Bulgaria trebuie să rămână parteneri apropiați, uniți prin încredere, solidaritate și angajamentul ferm față de stabilitatea regiunii, nu prin declarații care pot genera ambiguități și pot afecta coerența efortului nostru comun”, a conchis Fifor.