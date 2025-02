Scene teribile la Munchen. O mașină a intrat într-un grup de oameni

O mașină a intrat într-un grup de oameni aflat în zona gării Munchen. Conform primelor informații, mai multe persoane ar fi fost rănite. Șoferul ar fi fost arestat.

În această perioadă, la Munchen se desfășoară Conferința de Securitate, eveniment la care vor lua parte oficiali din mai multe state.

Atacul ar fi avut drept țintă mai multe persoane care luau parte la o demonstrație organizată în cadrul unei greve a sindicatului Verdi, conform radiodifuzorului local BR. Sindicatul a precizat că nu dispune de informații despre acest incident.

JUST IN 🔴

A ramming attack in Munich occurred near the Hotel Bayerischer Hof, the venue for the upcoming Munich Security Conference. pic.twitter.com/lldkPgDDkI

— Open Source Intel (@Osint613) February 13, 2025