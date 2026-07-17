Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu ia în calcul scenariul unei eventuale suspendări din funcție și a calificat această ipoteză drept „un subiect total neserios”. Șeful statului a vorbit și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, despre care spune că ar reprezenta „un semn de imaturitate politică”.

Despre tema suspendării, adusî în discuție de George Simion, Nicușor Dan a declarat că nu consideră acest scenariu unul realist.

„Nu, cred că e un subiect total neserios. Asta e un semn că se vorbește despre... Adică faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a declarat președintele la un post TV.

Nicușor Dan a declarat că organizarea unor alegeri anticipate ar prelungi perioada de incertitudine și nu ar schimba semnificativ rezultatul politic.

„Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbesc în general despre clasa politică. În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ideea alegerilor anticipate poate fi interpretată ca o formă de șantaj politic, președintele a spus că preferă să o descrie drept o abordare imatură.

„Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan. Asta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei măcar, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează”, a declarat șeful statului.

Despre blocajele din politică, Nicușor Dan a spus că politicienii ar trebui să se concentreze pe guvernare, nu pe următoarele alegeri.

„Există tot timpul mirajul pentru politician, mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă”, a declarat Nicușor Dan.