Dezvăluirile recente referitoare la trecutul generalului Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), au declanșat o furtună mediatică și politică intensă. Dincolo de documentele de arhivă și de faptele istorice, cazul a scos la iveală un mecanism complex de dirijare a opiniei publice prin intermediul mediului online.

Aceste teme fierbinți vor fi disecate azi, de la ora 12:00, într-o ediție specială a podcastului, difuzată pe canalul de YouTube “Hai România”.

Jurnaliștii Mirel Curea, Octavian Hoandră și Victor Roncea se reunesc pentru a analiza culisele acestui scandal care a acaparat scena publică românească. Dezbaterea va porni de la nucleul documentar al cazului, prezența șefului SPP în dispozitivele trupelor de Securitate în decembrie 1989, și va explora modul în care acest subiect a fost rapid transformat într-o armă de atac politic.

Un punct central al discuției îl va reprezenta ecosistemul rețelelor sociale și rolul acestuia în radicalizarea discursului public. Cei trei invitați vor analiza modul în care platformele online funcționează ca acceleratoare de criză, transformând investigațiile în instrumente de presiune, cu verdicte definitive dictate în afara instanțelor.

Va fi indicată granița fină dintre presiunea legitimă pentru transparență și campaniile coordonate menite să decredibilizeze instituții sau actori politici în plin an electoral.

Mirel Curea va pune în context limitele probatoriului și dimensiunea juridică a scandalului, demontând narativele construite pe supoziții.

Tavi Hoandră va aduce perspectiva sa critică asupra modului în care societatea românească reacționează la crize și la manipularea emoțională.

La rândul său, Victor Roncea, ziarist cu o vastă experiență în cercetarea istoriei recente, va trasa paralele între evenimentele din decembrie 1989 și modul în care fantomele trecutului sunt reactivate astăzi pentru reglări de conturi la nivel înalt.

Emisiunea își propune să ofere publicului o grilă de lectură limpede asupra unuia dintre cele mai spinoase subiecte ale momentului, decantând faptele de zgomotul de fond și de teoriile conspiraționiste.

Podcastul este programat pentru difuzare în direct marți, începând cu ora 12:00. Cei interesați sunt invitați să urmărească transmisiunea pe canalul de YouTube “Hai România” și să interacționeze în timp real.