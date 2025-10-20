Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Doherty

Modelul OnlyFans McKinley Richardson a decis să rupă tăcerea și să își împărtășească povestea despre relația sa tumultuoasă cu Jack Doherty, un cunoscut YouTuber și fost streamer pe Kick.

Într-un episod de două părți al podcastului „Mckinley’s Story (The Truth of Jack Doherty)”, găzduit de prietena sa apropiată Camilla Araujo, Richardson a vorbit despre începuturile relației lor, despre momentele dificile și despre cum a ajuns să pună capăt căsniciei lor impulsive.

În noiembrie 2024, Richardson și Doherty s-au căsătorit într-o ceremonie la Las Vegas, transmisă în direct pentru cei 15,3 milioane de urmăritori ai lui Doherty.

În fața camerei, el a citit un jurământ care a șocat audiența și a lăsat-o pe Richardson și familia ei în lacrimi. Doherty a declarat că Richardson „nu va primi nimic” în cazul unui divorț, că „dacă ea înșală, va datora automat 10 milioane de dolari” și că „voi primi 100% din veniturile ei de pe OnlyFans, chiar și după divorț”.

Richardson a mărturisit că nu știa despre aceste condiții înainte de ceremonie și că a fost profund afectată de ele.

„Jurămintele pe care le-a scris în fața tatălui meu, l-a făcut pe tatăl meu să stea în picioare și a citit aceste jurăminte groaznice”, a spus ea.

„Pur și simplu l-a disprețuit pe tatăl meu, a fost jenant, am fost umiliți”.

Pe lângă incidentul de la nuntă, Richardson a povestit despre alte momente dificile din relația lor. Ea a spus că Doherty a presat-o să se alăture platformei OnlyFans și că a manipulat-o emoțional pentru a o face să creadă că nu ar putea să aibă succes fără el.

„Mi-a spus că sunt prinsă. A menționat că nimeni nu ar fi cu mine dacă aș fi însărcinată cu copilul lui”.

De asemenea, Richardson a relatat un incident în care un prieten apropiat al lui Doherty ar fi agresat-o în timp ce dormea, după o noapte de băut.

După ce i-a povestit lui Doherty despre întâmplare, acesta ar fi cerut prietenului său să se ceară iertare și apoi l-a exclus din viața lor.

„Nu-mi venea să cred că a făcut asta mie și nu-mi venea să cred că a făcut asta lui Jack, știind că eram împreună în pat” nypost.com.

În mai 2025, cuplul s-a despărțit, iar Richardson a părăsit conacul lor de 3,5 milioane de dolari din Fort Lauderdale, Florida. Deși căsătoria lor nu a fost legală, Richardson a subliniat că impactul emoțional a fost real și profund.

„Când a început să descrie ce a trecut prin asta, m-am simțit rău. Ea nu a trecut doar printr-o despărțire proastă. A trecut prin abuz emoțional”.

După ce Richardson a vorbit despre experiențele sale, mulți din comunitatea online au exprimat susținere și empatie față de ea.

Unii au comparat comportamentul lui Doherty cu abuzul emoțional și au apreciat curajul lui Richardson de a vorbi despre ceea ce a trăit.