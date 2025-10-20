International

Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Doherty

Comentează știrea
Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Dohertymckinley richardson and jack doherty / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Modelul OnlyFans McKinley Richardson a decis să rupă tăcerea și să își împărtășească povestea despre relația sa tumultuoasă cu Jack Doherty, un cunoscut YouTuber și fost streamer pe Kick.

Într-un episod de două părți al podcastului „Mckinley’s Story (The Truth of Jack Doherty)”, găzduit de prietena sa apropiată Camilla Araujo, Richardson a vorbit despre începuturile relației lor, despre momentele dificile și despre cum a ajuns să pună capăt căsniciei lor impulsive.

O căsătorie impulsivă și un jurământ umilitor

În noiembrie 2024, Richardson și Doherty s-au căsătorit într-o ceremonie la Las Vegas, transmisă în direct pentru cei 15,3 milioane de urmăritori ai lui Doherty.

În fața camerei, el a citit un jurământ care a șocat audiența și a lăsat-o pe Richardson și familia ei în lacrimi. Doherty a declarat că Richardson „nu va primi nimic” în cazul unui divorț, că „dacă ea înșală, va datora automat 10 milioane de dolari” și că „voi primi 100% din veniturile ei de pe OnlyFans, chiar și după divorț”.

Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024

Richardson a mărturisit că nu știa despre aceste condiții înainte de ceremonie și că a fost profund afectată de ele.

„Jurămintele pe care le-a scris în fața tatălui meu, l-a făcut pe tatăl meu să stea în picioare și a citit aceste jurăminte groaznice”, a spus ea.

McKinley Richardson

McKinley Richardson / sursa foto: captură video

„Pur și simplu l-a disprețuit pe tatăl meu, a fost jenant, am fost umiliți”.

Manipularea emoțională

Pe lângă incidentul de la nuntă, Richardson a povestit despre alte momente dificile din relația lor. Ea a spus că Doherty a presat-o să se alăture platformei OnlyFans și că a manipulat-o emoțional pentru a o face să creadă că nu ar putea să aibă succes fără el.

„Mi-a spus că sunt prinsă. A menționat că nimeni nu ar fi cu mine dacă aș fi însărcinată cu copilul lui”.

De asemenea, Richardson a relatat un incident în care un prieten apropiat al lui Doherty ar fi agresat-o în timp ce dormea, după o noapte de băut.

După ce i-a povestit lui Doherty despre întâmplare, acesta ar fi cerut prietenului său să se ceară iertare și apoi l-a exclus din viața lor.

„Nu-mi venea să cred că a făcut asta mie și nu-mi venea să cred că a făcut asta lui Jack, știind că eram împreună în pat” nypost.com.

Sfârșitul unei relații toxice

În mai 2025, cuplul s-a despărțit, iar Richardson a părăsit conacul lor de 3,5 milioane de dolari din Fort Lauderdale, Florida. Deși căsătoria lor nu a fost legală, Richardson a subliniat că impactul emoțional a fost real și profund.

Jack Doherty

Jack Doherty / sursa foto: captură video

„Când a început să descrie ce a trecut prin asta, m-am simțit rău. Ea nu a trecut doar printr-o despărțire proastă. A trecut prin abuz emoțional”.

Reacții și susținere din partea comunității

După ce Richardson a vorbit despre experiențele sale, mulți din comunitatea online au exprimat susținere și empatie față de ea.

Unii au comparat comportamentul lui Doherty cu abuzul emoțional și au apreciat curajul lui Richardson de a vorbi despre ceea ce a trăit.

„Ca cineva care a fost într-o relație abuzivă, sunt atât de mândră de McKinley că vorbește despre această problemă reală” Bored Panda.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:24 - Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
12:19 - Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii va fi dezbătută astăzi în Camera Deputaților
12:11 - Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Doherty
12:01 - Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
12:00 - Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
11:56 - Ponta, despre explozia din Rahova: Dacă eram eu, Grindeanu sau Ciolacu la guvernare, protestau

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale