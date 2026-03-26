Scandal la TVR. Patriarhul Daniel și Catedrala Mântuirii Neamului, sub atac. Biserica reacționează: „remarci superficiale, lipsite de respect”

TVR se află în centrul unui nou scandal de proporții, după difuzarea unor segmente considerate jignitoare la adresa Patriarhului Daniel și a Catedralei Mântuirii Neamului. Emisiunile realizatorului Dragoș Pătraru, cunoscut pentru limbajul său agresiv la adresa Bisericii Ortodoxe Române, au stârnit reacții puternice din partea credincioșilor și a reprezentanților societății civile. Controversa este amplificată de faptul că televiziunea de stat este finanțată din fonduri publice, iar utilizarea acestui spațiu pentru atacuri la adresa valorilor religioase ridică întrebări despre responsabilitatea editorială a postului. Mai mult, conținutul difuzat a fost perceput ca o ofensă nu doar la adresa Bisericii, ci și a întregii comunități de credincioși. Potrivit activenews.ro, realizatorul a atribuit instituției religioase responsabilitatea principală pentru dificultățile cu care se confruntă țara. În urma atacurilor, Patriarhia Română a transmis un mesaj ferm.

Conform sursei, întrebarea centrală a emisiunii, „De ce ajungem să dăm vina pe oricine, mai puțin pe adevărații responsabili?”, a fost folosită ca pretext pentru a concentra criticile asupra Bisericii, ignorând în mare măsură rolul autorităților publice și modul în care sunt gestionate fondurile publice alocate proiectelor.

Atacurile folosite de jurnalist ar fi fost tot mai vizibile de-a lungul anilor. În perioada restricțiilor sanitare, acesta a stârnit controverse cu afirmații virulente, printre care: „Teodosie ăsta trebuia luat cu mascații de barba aia și dus la izolare și amendat” pentru că „a îndrăznit” să oficieze ritualuri religioase conform canoanelor.

De asemenea, Pătraru ar fi folosit expresii jignitoare precum:

„Alo, popii! Gata bă! Ninja, gata mă! Gata! Oare cât își imaginează oamenii ăștia că ne vom mai ruga de ei? Oare cât își imaginează că virusul, când ajunge în dreptul bisericii, își face o cruce mare și trece mai departe? Deja au imaginea unor inculți dăunători! A unor deliranți, care pun în pericol viața oamenilor”, ar fi spus jurnalistul, potrivit sursei.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, părintele Adrian Agachi, a criticat dur atât limbajul folosit, cât și mesajele transmise, arătând că acestea depășesc limitele unui simplu pamflet și nu pot fi considerate o opinie argumentată.

„Nu vorbim despre un pamflet sau despre o opinie argumentată, ci despre remarci superficiale, lipsite de respect, difuzate într-un context în care ar trebui să existe responsabilitate și echilibru. Cu atât mai mult cu cât aceste lucruri au fost rostite în această seară într-o emisiune difuzată într-un context de maximă audiență, la TVR1. Critica, pentru a fi credibilă, trebuie să se bazeze pe argumente solide, nu pe ironii facile sau atacuri la persoană”, a arătat acesta.

Părintele Agachi a atras atenția că nivelul emisiunilor difuzate pe postul public degradează dialogul social și subminează valorile spirituale ale poporului român.

Potrivit sursei, deriva televiziunii publice a fost remarcată și în alte situații controversate, cum a fost promovarea piesei „Choke Me” pentru Eurovision, criticată pentru mesajul considerat nociv pentru tineri. În acest context, reprezentanții Bisericii au subliniat necesitatea unei analize serioase a modului în care spațiul public de televiziune influențează reperele morale și religioase ale societății.