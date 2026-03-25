Patriarhul Daniel, de Buna Vestire: Nașterea unui copil este un dar pentru eternitate

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, a spus miercuri, de sărbătoarea Buna Vestire, că „darul nașterii unui copil este un dar pentru eternitate”.

Mesajul a fost transmis la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală, potrivit Agenția Basilica.

În predica dedicată acestei sărbători, care marchează zămislirea lui Iisus Hristos în pântecele Fecioara Maria, Patriarhul Daniel a evidențiat rolul familiei în formarea spirituală a copiilor.

„În mod deosebit, în această zi a Bunei Vestiri, noi prețuim mult binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toate familiile, și mai ales pentru familiile care dau naștere copiilor sau înfiază, adoptă copii. Orice copil care se naște poate ajunge un sfânt, dacă este crescut în credință și iubește pe Dumnezeu și pe aproapele”, a spus Patriarhul.

Preafericitul Daniel a adăugat că nașterea unui copil are o semnificație profundă, dincolo de planul vieții pământești.

În același context, Patriarhul Daniel a făcut referire la Marșul pentru Viață 2026, care va avea loc în 28 martie, subliniind rolul acestor manifestări în promovarea valorii vieții: „De mai mulți ani, în România se organizează, în luna martie, o lună de rugăciune și de sfătuire pentru a proteja viața copiilor. Prin această activitate se încurajează nașterea copiilor, ajutorarea familiilor și a tinerelor fete care poartă sarcină”.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an are tema „Solidaritate pentru amândoi”, făcând referire atât la mamă, cât și la copilul nenăscut.

O parte dintre manifestările incluse în seria Marșului pentru Viață au avut deja loc în diferite orașe din țară, însă majoritatea, inclusiv cea din București, sunt programate pentru data de 28 martie.

Marșul pentru Viață este organizat anual în România și Republica Moldova, reunind participanți în mai multe localități, în cadrul unor acțiuni dedicate susținerii vieții și sprijinirii familiilor.