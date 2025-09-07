Maica Domnului și importanța „Marianismului” în dogmatica religiei creștine

Nașterea Fecioarei Maria, Maica Domnului se celebrează pe 8 septembrie. A doua zi, pe 9 septembrie sunt cinstiți Drepții Părinți Ioachim și Ana.

Este prima mare sărbătoare a Anului Nou Bisericesc, celebrat la 1 septembrie.

Marianismul apare cel puțin de două ori. Este dogma oficială despre Maica Domnului. O dată, când un sfânt visează o scară pe care urcau și coborau îngerii. Este vorba de cel numit Patriarhul Iacob. Mai târziu, un Apostol al lui Hristos se va numi Iacob. Detaliul important pentru marianism apare în Geneza (28, 10-22):

„Să nu îți fie teamă! Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, și a lui Isaac, părintelui tău. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Iar Eu voi fi cu tine și te voi păzi oriunde vei merge; te voi întoarce în țara aceasta și nu te voi părăsi...”.

El a marcat un loc, printr-o piatră, pe care a turnat undelemn sfințit, numind-o Betel, semnificația fiind „BET-EL” - Casa Domnului.

Marianismul continuă prin momentul nașterii Fecioarei care va deveni Maica Domnului. Ioachim și Ana, părinții Fecioarei erau din neamul Regelui David, respectiv profetului Aaron, fratele lui Moise. Practic, Aaron era tălmăcitorul poruncilor primite de Moise, iar David este ascendentul lui Iosif, cel care avea grijă de Fecioara Maria, Maica Domnului.

Drepții Ioachim și Ana au fost binecuvântați de Dumnezeu la bătrânețe să aibă un copil, pe Fecioara Maria care a fost dedicată Domnului Dumnezeu, petrecând viața în post, rugăciune și viață curată. Statutul drepților Ioachim și Ana era unul destul de șters. În ciuda râvnei și credinței, navând copii, ei aduceau ultimii jertfă la Templu.

Dumnezeu a făcut ca ei să fie în centrul atenției după ce Ana a dat naștere Mariei. Marianismul căpăta astfel dimensiunea trupească. Prin nașterea Fecioarei Maria, se mai urca o treaptă spre Mântuire.

„Immaculata conceptio” este o dogmă a Bisericii Catolice care dorește să consacre faptul că nu doar Hristos a avut tată ceresc ci și Fecioara, adică Ana ar fi fost însărcinată asemeni Fecioarei din poruncă divină. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a desființat această dogmă, respinsă de Biserica Ortodoxă:

„Și asta este o poticnire. Înseamnă că nu din momentul în care vine Fiul lui Dumnezeu şi Fecioara începe înoirea umanităţii. Se pune Fecioara deasupra lui Hristos şi face începutul mântuirii de la ea, nu de la Fiul lui Dumnezeu, care vine la ea. De aceea nu putem să admitem că Ea este prima care se curăţă de păcatul strămoşesc pentru că este prima în care vine Fiul lui Dumnezeu şi vine într-un mod mai deplin decât vine în ceilalţi oameni, prin botez. Venirea Lui este momentul hotărâtor, nu ea este momentul hotărâtor.”