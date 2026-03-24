Buna Vestire. Porunca divină și începutul lucrării lui Iosif tâmplarul

Buna Vestire sau Blagoveștenia este o mare sărbătoare creștină. Marchează începutul perioadei de 9 luni până la Nașterea Domnului pe 25 decembrie.

Prima sărbătoare creștină dedicată Mântuitorului - Buna Vestire , Evanghelia sau Blagoveștenia

Hristos are cele mai multe sărbători din calendarul creștin. Buna Vestire deschide ciclul acestor sărbători.  Fecioara Maria fusese închinată de familia sa, Sfinții Ioachim și Ana, comunității religioase. Asta pentru că ea fusese dăruită prin poruncă divină când nimeni nu se mai aștepta. Catolicii consideră că ea însăși a fost concepută divin, ca și Fiul Hristos. Doctrina se numește „Immacolata Concezione” și a fost statutată la 1854 de Papa Pius IX.

Arhanghelul Gavril sau Gabriel, vestitor al Domnului și îngerilor i-a spus Fecioarei că ea va da naștere Fiului lui Dumnezeu pentru că „a aflat ascultare la Domnul”. Ea s-a speriat, fiindcă era fecioară și în plus, se temea că lumea o va crede desfrânată. Arhanghelul a liniștit-o.

Ciclul hristic continuă cu Nașterea, Circumcizia, Botezul, Salvarea de mânia lui Irod, Schimbarea la Față, Patimile, Crucificarea și Învierea Domnului.

Aflat în pântecele mamei sale, Sfântul Ioan Botezătorul se închină lui Hristos abia întrupat în pântecele Maicii Domnului

Maica Domnului, după Buna Vestire a primit vizita Elisavetei, soția lui Zaharia, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta, aflat tot din poruncă divină în pântecul mamei de șase luni, a săltat bucuros, văzând-o pe Maica Domnului însărcinată.  A fost prima minune săvârșită de Hristos abia intrat în pântecul Maicii Domnului din poruncă divină, prima de după Buna Vestire.

Guvernul va aproba, cel târziu joi, o primă ordonanță pentru a atenua scumpirea carburanților. Bolojan: Va plăti și statul un preț
România va continua exporturile de benzină fără restricții. Bolojan a explicat în ce condiții s-ar putea interveni
Se spune că Sfântul Ioan Botezătorul atunci a primit porunca divină de a fi Înainte Mergătorul Domnului, dat fiind că și-a manifestat bucuria, nenăscut fiind, închinându-se lui Mesia, nume care în greacă se traduce Hristosul.

Tutorele Sfintei Fecioare acceptă să fie tatăl pămânesc al lui Hristos

Iosif tâmplarul a fost cel rostuit să îi fie tutore Mariei, la dispariția părinților săi.  El o adusese în casa sa din Nazareth. Sfânta Tradiție spune că aici, Fecioara a primit Buna Vestire. Neoprotestanții și adepții senzaționalului o plasează pe Maria ca soția lui Iosif, deși se știe că nu a existat o legătură de familie între cei doi. Pur și simplu, Iosif s-a temut că nefiind căsătorit cu Maria, va fi acuzat de desfrânare. Chiar se gândea să se îndepărteze de Maria. Numai că Arhanghelul Gavril l-a liniștit și l-a convins să meargă după porunca Domnului Dumnezeu. Buna Vestire a fost așadar și momentul începerii lucrării lui Iosif tâmplarul.

Rugăciune către Maica Domnului

Așadar, Iosif a avut grijă de Maria. El nu fusese ales întâmplător. Era din seminția lui David. De aceea, la ordonarea faimosului recensământ când Maria avea sorocul de naștere, el pornise din Nazareth spre Bethleem,  unde se născuse, pentru a se înregistra la locul lui de origine ca urmaș al lui David.

Alegerea tâmplarului nu a fost întâmplătoare. Noe croise din lemn corabia în care salvase familia sa și animalele perechi de Potop. Hristos va fi răstignit pe Cruce de lemn. Legenda spune că lemnul Crucii venea de la Pomul Vieții, crescut pe Golgota, unde un înger îl îngropase pe Adam, din sămânța din bucata fructului din care mușcase Adam.  Noe a tăiat copacul, din porunca divină pentru corabie. Iosif ar fi făcut o masă din lemnul străvechi, conform legendelor, recunoscând „smoala cu care Noe a smolit corabia”. O altă bucată din acel lemn ar fi fost folosită la Crucea lui Hristos.

Creștinii au dezlegare la pește

Ziua de 25 martie este Buna Vestire, zi de mare bucurie. Se consumă pește. Peștele este simbolul creștinilor. În primul rând, Hristos a hrănit lumea cu pește și pâine. După Înviere, când S-a arătat Apostolilor, a mâncat un fagure de miere și o bucată de pește. În greaca veche, pește se spunea „ichtys” (astăzi, „to psari”). Primii creștini se recunoșteau făcând semnul unui pește, pentru că afișarea semnului Crucii ar fi fost trădarea confesiunii interzise de romani. Literele din cuvântul „ichtys” reprezintă abrevierea „Iisus Hristos Teou Uios Soter” - „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”.
Așadar, această abreviere și simbolul peștelui reprezintă cheia pentru Sărbătoarea de Buna Vestire.
Mai târziu, textele scrise de Apostoli despre viața lui Hristos s-au numit ”Evangheliai”, după numele grecesc pentru Buna Vestire - „EU AGGELIA”, unde al doilea „G” se citește N. Adică toate cele 4 Evanghelii (Tetravangheliarul) sunt „bunele vestiri”.

23:09 - Guvernul va aproba, cel târziu joi, o primă ordonanță pentru a atenua scumpirea carburanților. Bolojan: Va plăti și s...
23:00 - Aducerea Luminii Sfinte de Paște de la Ierusalim la București, îngreunată de conflictul din Orientul Mijlociu
22:52 - Analistul politic Ion Coita: Situația din coaliție nu este o simplă criză, este un joc extrem de riscant pentru toți ...
22:45 - Bolsonaro, închisoare la domiciliu din motive medicale. A fost internat pentru o infecție gravă
22:39 - România va continua exporturile de benzină fără restricții. Bolojan a explicat în ce condiții s-ar putea interveni
22:30 - Stare de urgență în energetică. Transportul electric ar putea fi oprit, elevii trimiși acasă

Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte
Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America
Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
