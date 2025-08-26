Economie Șansă uriașă pentru Moldova. Fonduri elvețiene de 4 milioane pentru dezvoltare economică locală







Republica Moldova. Trei microregiuni din Republica Moldova vor beneficia de șansa unică de a-și dezvolta economia prin crearea de clustere locale, sprijinite financiar și tehnic. Proiectul „Piețe reziliente și incluzive în Moldova”, implementat de PNUD și plătit de Guvernul Elveției, pune la dispoziție un buget total de 4 milioane de dolari pentru perioada 2025–2029. Dosarele de participare pot fi depuse până pe 23 septembrie 2025. Eligibile sunt comunitățile locale, agenții economici, migranții reveniți și chiar refugiații din Ucraina.

Acces la fonduri: 4 milioane de dolari pentru trei microregiuni din Moldova

La concurs pot participa atât autorități locale, cât și asociații de afaceri. De asemenea, fermieri sau antreprenori care vor să-și dezvolte regiunea pot aplica. Beneficiarii vizați sunt agenți economici, membri ai comunității, femei, tineri, dar și migranți reîntorși sau refugiați stabiliți în Republica Moldova. Proiectul are o acoperire națională. Totuși, doar trei microregiuni vor fi selectate pentru sprijin financiar și tehnic. Banii vin de la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, care a prevăzut tranșe anuale. Aproape 500.000 de dolari vor fi alocați în 2025, peste 1,3 milioane în 2026, peste 1,2 milioane în 2027, 1 milion în 2028 și încă 255.000 în 2029.

Concursul acoperă un spectru larg de sectoare, de la agricultură la zootehnie, horticultură și apicultură. De asemenea, sunt incluse plante medicinale, procesarea produselor alimentare, industria ușoară și producerea de mobilier. Materiale de construcții și turism rural sunt, de asemenea, vizate. PNUD a anunțat și sesiuni informative pentru aplicanți: Chișinău – 3 septembrie, Bălți – 5 septembrie, Cimișlia – 9 septembrie, Comrat – 10 septembrie, online – 2 și 12 septembrie. Scopul lor este să explice clar condițiile de participare și avantajele pentru comunități.

În următorii patru ani, proiectul vizează crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă. 40% dintre acestea sunt destinate femeilor și 30% tinerilor. Totodată, 30 de companii locale vor primi sprijin direct pentru a deveni mai competitive. De asemenea, 130 de persoane din grupuri vulnerabile vor beneficia de formare profesională și echipamente moderne. În paralel, vor fi elaborate patru pachete de amendamente legislative. Acestea sunt menite să îmbunătățească mediul de afaceri și să susțină dezvoltarea IMM-urilor moldovenești.

Programul nu pornește de la zero. În perioada 2023–2024 au fost deja lansate trei clustere-pilot: „Inima Nistrului” (turism), „OviClust” (zootehnie) și „Herbafruct” (horticultură). Acestea continuă să primească sprijin. Între 2019 și 2024, PNUD și partenerii săi au investit peste 4,8 milioane de dolari în 17 clustere locale. Acum, prin cei 4 milioane de dolari oferiți de Elveția, Moldova are ocazia să creeze o economie regională mai puternică, rezilientă și incluzivă. Aceasta va fi capabilă să ofere locuri de muncă pentru cei rămași acasă și pentru cei care revin din străinătate.