Să-mi dai mortul înapoi, să-l vaccinez anticovid. Din păcate, nu este aşa. Nu sunt nici măcar ficţiuni. Ci cruda realitate, în epoca IT-ului, într-o ţară care are cel mai rapid internet din lume. România.

Că habar nu avem câţi locuitori mai are ţara asta, ne-am obişnuit deja. Problema e mai veche. Câţi sunt plecaţi în străinătate fie la muncă, fie să se stabilească definitiv, câţi au mai rămas aici, cât este populaţie activă, câţi pensionari mai avem…

Tot vechi sunt şi aceste întrebări, la fel cum vechi sunt şi ridicările din umeri ale autorităţilor, indiferent de culoarea politică, drept răspuns la ele. Sau, cel mult, se dă un răspuns aşa, din ochi: aproape…circa… aproximativ…

Dar hai să spunem că atunci când este vorba despre toţi românii, bătrâni, tineri, în ţară, în străinătate etc, cifra este cam mare. Are mai multe zerouri în coadă, iar unor conducători care şi-au luat bacalaureatul pe la 40 de ani le dă cu virgulă socoteala.

Mai nou însă, au început să se încurce şi la numărat şi la cifre cu mult mai mici. La numărat morţii, de pildă.

La morga Spitalului Judeţean Vrancea, nu au fost capabili să numere până la doi. Aşa că au luat fiecare mort în parte şi au încercat să-l dea câte unei familii, să-l îngroape creştineşte. Numai că socoteala bucată cu bucată le-a dat

cu virgulă.

Gina Ion, sora unuia dintre decedaţi, când a venit din comuna Băleşti, însoţită de alte rude, la morga din Focşani, a avut o surpriză: „Când ne-am dus că era gata, o asistentă l-a acoperit. Atunci am zis că vreau să-l văd. Am dat cearşaful la o parte şi am spus că acesta nu este fratele meu. Au insistat totuşi să-l iau. Eticheta de la mână era cu numele fratelui meu, dar nu el este mortul” – a declarat Gina Ion pentru „Ziarul de Vrancea”.

Atunci, cine era mortul care nu era din Băleşti? Misterul s-a desluşit când a venit o altă familie, pentru a doua oară la morgă.

„Am vrut să vedem mortul şi i-am spus că nu este tatăl meu. Ne-au spus că l-a schimbat formolul. Ni s-a impus să-l luăm acasă. Noi am acceptat şi l-am luat acasă. Mortul celălalt este la noi, la Popeşti, iar mortul nostru este aici, înăuntru. Urma să-l ia cealaltă familie, să-l ducă la Băleşti” – a declarat Marius Găitănaru, fiul mortului din

Popeşti.

În acest caz, familiile s-au prins la timp şi n-au apucat să-i îngroape.

A fost un caz și la Ploieşti. Pentru că nici cei de la morga din Ploieşti nu stau bine cu numărătoarea. Trupul unui bărbat din Şirna, judeţul Prahova, a fost dat unei alte familii decât a lui.

Familie îndoliată care s-a ocupat de toate cele creştineşti şi l-a îngropat cum se cuvine în Cimitirul Eternitatea din Ploieşti.

Numai că bietul om din Şirna nu a apucat să doarmă somnul de veci liniştit decât două zile, pentru că a fost exhumat.

Familia lui mersese a doua zi la morgă să-l ia şi aşa au aflat că se încurcaseră morţii. Au găsit pe altcineva la mână cu bileţelul cu numele rudei lor. Iar procurorul a fost nevoit să dea o ordonanţă de deshumare, astfel încât fiecare aparţinător să-şi ia mortul lui şi să şi-l îngroape.

Nici la Carei, în judeţul Satu Mare, numărătoarea nu a mers cum trebuie.

Trupul unui preot, care a fost declarat mort de COVID, a fost dat familiei în sicriu închis. Rudele l-au îngropat aşa cum se cuvine. Numai că în sicriu nu era preotul. După câteva zile, la morga din Carei s-a prezentat un tânăr, pentru a ridica trupul neînsufleţit al bunicii lui de 80 de ani. Numai că în loc de bunică, l-a găsit pe preot. Bunica fusese îngropată în locul preotului.

Explicaţia conducerii spitalului este halucinantă. S-a stricat instalaţia de frig de la morgă, decedaţii au fost scoşi, iar după ce s-a reparat, morţii au fost băgaţi la loc în frigidere alan-dala de către angajaţii care au încurcat etichetele. Totuşi…

Să confunzi un bărbat în jur de 40 de ani, cu o femeie de 80, e greu de tot. Şi totuşi, s-a petrecut la Carei.

Tot direct în bară cu socoteala morţilor au dat-o şi cei din Spitalul din Petroşani. Situaţie trasă la indigo cu cele prezentate până acum. Au încurcat morţii: o familie a îngropat mortul alteia, cealaltă familie a sesizat că nu este

mortul lor cel pe care cei de la morgă li-l dădeau să-l ia acasă şi, din nou, exhumare şi schimbul de morţi.

Asta a fost numărătoarea cu doi. Să trecem acum la liga mare. Adică la numărătoarea cu trei morţi. În seara de vineri, 8 mai 2020, nimeni altcineva decât Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a raportat un val de 25 de decese. Doar că unele dintre ele se petrecuseră la sfârșitul lunii martie, iar altele la începutul lunii aprilie. După care INSP a venit cu o rectificare, care nu mai are nevoie de niciun comentariu:

„Având în vedere raportarea dublă a 6 decese (899 – 904) din județul Suceava din data de 08.05.2020, INSP revine cu o primă rectificare prin înlocuirea a 3 din acestea, astfel:

„Deces 899 – Femeie, 67 ani, județ Dolj, dată deces: 08.05.2020.

Deces 900 – Femeie, 99 ani, județ Arad, dată deces: 08.05.2020.

Deces 903 – Femeie, 79 ani, județ Timiș, dată deces: 08.05.2020.

Urmează să fie înlocuite restul de 3 decese pe măsura raportării altor decese noi în cursul zilei de astazi. De asemenea, au fost înlocuite și datele de la decesul 892 care era dublat cu 890.”

Dacă aşa se ţin evidenţele la morţi, inclusiv la cei de COVID-19, vă daţi seama câţi decedaţi se află în catastifele centrelor de vaccinare, care îi aşteaptă să îi imunizeze de ceva de care au murit deja?

Vor trebui din nou deshumaţi.

Noroc mare că şi centrele astea de vaccinare sunt la fel de bine organizate. Mai mulți medici din București, de la unitatea sanitară „Hospice Casa Speranței”, unde sunt îngrijiți bolnavi de cancer în faze avansate, s-au dus să se vaccineze la Spitalul Sfântul Ștefan. Numai că au bătut drumul degeaba. Când au ajuns acolo, portarul le-a spus că la acel spital nu există niciun centru de vaccinare.