S-a găsit metoda naturală și eficientă de desfundat nasul. Doar că efectul nu durează prea mult, la fel ca tratamentul, potrivit The New York Post.

Orgasmul ar putea fi o metodă surprinzătoare de ameliorare a nasului înfundat, cu efecte comparabile temporar cu cele ale unui spray nazal decongestionant. La această concluzie au ajuns cercetători germani care au analizat modificările fluxului de aer nazal în cazul a 18 cupluri, într-un studiu care a comparat efectele activității sexuale cu cele ale unui medicament utilizat frecvent pentru congestie.

Potrivit rezultatelor studiului, participanții și-au evaluat respirația acasă, pe o scară de la 1 la 10, și au folosit un dispozitiv portabil numit rinomanometru pentru a măsura fluxul de aer prin nas. Măsurătorile au fost realizate înainte de activitatea sexuală, imediat după orgasm și la intervale de 30 de minute, o oră și trei ore.

În ziua următoare, participanții au utilizat un spray nazal pe bază de xilometazolină, pentru a compara efectele celor două metode.

Datele au arătat că fluxul de aer nazal a crescut, în medie, cu 214 mililitri pe secundă imediat după orgasm și cu 249 de mililitri pe secundă după 30 de minute. Ulterior, efectul a început să scadă treptat, revenind la nivelul inițial.

Sprayul decongestionant a produs o creștere medie de aproximativ 235 de mililitri pe secundă imediat după administrare și de 287 de mililitri pe secundă după 30 de minute. În plus, ameliorarea asociată medicamentului a persistat până la trei ore, în timp ce efectul orgasmului a fost mai scurt.

Cercetătorii au observat că rezultatele au variat în funcție de nivelul inițial al congestiei. Persoanele cu obstrucție nazală mai pronunțată au raportat îmbunătățiri mai importante după orgasm, în timp ce participanții cu simptome ușoare au înregistrat schimbări reduse.

Coordonatorul cercetării, Olcay Bulut, a sugerat că efectul ar putea fi explicat prin combinația dintre excitație și efortul fizic, care ar influența temporar permeabilitatea căilor nazale.

Autorii au subliniat că cercetarea are limitări, inclusiv dimensiunea redusă a eșantionului și dependența de măsurătorile și evaluările realizate de participanți. De asemenea, studiul nu a demonstrat că metoda poate trata răcelile severe sau infecțiile sinusurilor.

Cercetătorii propun studii suplimentare pentru a afla dacă masturbarea sau activitatea sexuală fără orgasm produc efecte similare. Deocamdată, aceste posibilități nu au fost testate.

Rezultatele sugerează că orgasmul poate ameliora temporar congestia nazală în anumite condiții, însă nu demonstrează că reprezintă un înlocuitor pentru tratamentele decongestionante. Efectul este limitat în timp, iar eficiența sa în cazul afecțiunilor respiratorii mai serioase rămâne necunoscută.