Rusia trimite moaștele unui sfânt medieval spre frontul din Ucraina, după ce Biserica Ortodoxă Rusă a expus duminică, la principala catedrală a armatei ruse din Parcul Patriot, racla cu moaștele cneazului medieval Dmitri Donskoi, canonizat în urmă cu aproximativ patru decenii. Relicva urmează să fie dusă ulterior în zonele ocupate de trupele ruse din Ucraina, unde soldații vor putea veni să se închine.

Demersul este susținut atât de Biserica Ortodoxă Rusă, cât și de Kremlin și este prezentat drept un mijloc de întărire a moralului trupelor aflate pe front.

Relicvariul a fost adus duminică la principala catedrală a armatei ruse, aflată la periferia Moscovei. Soldații pot veni aici pentru a se închina, iar ulterior racla va fi transportată și în teritoriile ocupate de forțele ruse în Ucraina.

Inițiativa apare într-un moment în care autoritățile și Biserica Ortodoxă Rusă continuă să folosească simboluri istorice și religioase în discursul public legat de război.

Totul se întâmplă la o zi după întâlnirea dintre Vladimir Putin și reprezentanții Casei Albe Steve Witkoff și Jared Kushner. Discuțiile dintre cele două părți au avut loc după o pauză de aproape nouă luni și au vizat relansarea procesului de pace în Ucraina.

În aceeași zi, patriarhul Kirill a condus o procesiune pe străzile Moscovei. Ceremonia a avut loc după Liturghia oficiată în Catedrala Hristos Mântuitorul, principala biserică ortodoxă din Rusia. Mii de credincioși au participat la procesiune, în ciuda ploii abundente.

Moaștele lui Dmitri Donskoi au fost recuperate în luna iulie, în timpul unor lucrări de reconstrucție desfășurate într-o catedrală din Kremlin. Potrivit Bisericii Ortodoxe Ruse, acestea urmează să fie expuse timp de două săptămâni, începând de luni. Evenimentul a fost asociat rapid de mai multe figuri publice ruse cu războiul din Ucraina.

„Mi-ar plăcea ca descoperirea moaştelor lui Dmitri Donskoi să fie un vestitor al unei victorii iminente”, a declarat Evgheni Poddubni, jurnalist cunoscut și candidat al partidului Rusia Unită la alegerile parlamentare din 20 septembrie.

Poddubni, prezent la slujbă, a spus despre Donskoi că „este un câştigător” și unul dintre pilonii statului rus. Acesta a descris și recuperarea osemintelor drept „miraculoasă”, potrivit agenției TASS.

Vladimir Putin a vizitat la mijlocul lunii august racla cu osemintele lui Dmitri Donskoi, expusă atunci în Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlin. Președintele rus i-a adus un omagiu cneazului medieval și și-a făcut semnul crucii în fața relicvei.

„Este o descoperire unică şi miraculoasă. Aceasta consolidează fundamentele istoriei noastre”, a spus cu acea ocazie Putin.

Liderul de la Kremlin afirmă despre sine că este credincios și că a fost botezat în secret în perioada sovietică. Dmitri Donskoi este cunoscut în istoria Rusiei pentru victoria asupra mongolilor în Bătălia de la Kulikovo din 1380, purtată pe malurile râului Don. Putin a descris ulterior impresia pe care i-a lăsat-o întâlnirea cu relicva.

„Sincer, când am ajuns la biserică şi m-am uitat în jur, nu credeam că îmi va face o impresie atât de profundă. Acolo, lângă mine, se aflau rămăşiţele unui sfânt care a jucat un rol crucial în mântuirea şi devenirea Rusiei”, avea să explice el mai târziu.

De la recuperarea raclei, mai mulți funcționari și politicieni ruși au vorbit despre semnificația simbolică a momentului. Aceștia au asociat descoperirea cu campania militară din Ucraina și au susținut că moaștele ar putea contribui la ridicarea moralului soldaților.

Presa independentă rusă contestă însă caracterul „miraculos” al descoperirii. Potrivit acesteia, promovarea relicvei ar face parte din încercarea Kremlinului de a consolida sprijinul populației în jurul unui simbol istorico-religios, în timp ce armata rusă încearcă să avanseze în regiunea Donbas. Contextul este unul complicat pentru Kremlin, în condițiile în care popularitatea lui Putin și a partidului Rusia Unită a scăzut în sondaje.

Mai mult de jumătate dintre ruși ar susține negocieri de pace, iar nemulțumirile sunt alimentate și de criza combustibilului. În același timp, Rusia se apropie de alegerile parlamentare, iar simbolurile patriotice și religioase au devenit tot mai prezente în discursul public.

Dmitri Donskoi a trăit între 1350 și 1389 și este considerat unul dintre primii cneji ruși care s-au confruntat direct cu dominația mongolă. Victoria sa de la Kulikovo, din 1380, a devenit unul dintre episoadele centrale ale istoriei medievale ruse.

Cu toate acestea, Rusia nu s-a eliberat complet de dominația mongolă decât spre sfârșitul secolului al XV-lea. La doar doi ani după victoria lui Donskoi, mongolii au recucerit inițiativa și au ocupat Moscova, în 1382.

Cneazul a fost obligat ulterior să plătească din nou tribut Hoardei de Aur. Dmitri Donskoi este asociat și cu începuturile Kremlinului medieval din piatră. În timpul său a fost pusă „piatra de temelie” a fortificației care a marcat trecerea Moscovei de la o cetate din lemn la una dintre cele mai importante fortărețe de piatră din nord-estul Rusiei.