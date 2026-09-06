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Rusia nu exclude o întâlnire Putin – Trump – Xi. Ce trebuie stabilit înainte

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Rusia nu exclude o întâlnire Putin – Trump – Xi. Ce trebuie stabilit înainteVladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Rusia nu exclude posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, însă Moscova spune că înainte de orice pregătire trebuie stabilite clar temele care ar urma să fie discutate și rezultatele urmărite. Declarația a fost făcută duminică de ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, potrivit TASS, citată de Reuters.

Oficialul rus a arătat că, înainte ca discuțiile despre organizarea unei astfel de reuniuni să avanseze, trebuie clarificată agenda.

Rusia nu exclude o întâlnire Putin – Trump – Xi. Ce trebuie stabilit înainte

Serghei Riabkov a spus că principala problemă este conținutul concret al unei eventuale reuniuni.

"Aici, principala chestiune se reduce la modul în care va fi formulată substanţa întâlnirii şi la ce ne putem aştepta ca rezultat", a afirmat oficialul rus.

În aceste condiții, Moscova nu respinge ideea unei întâlniri între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei, dar nici nu anunță că au început pregătirile pentru un astfel de summit.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto; kremlin.ru

Summitul APEC din China, una dintre variante

Posibilitatea unei reuniuni între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping a fost evocată și la începutul acestei luni.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a vorbit atunci despre un asemenea scenariu în contextul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific.

Reuniunea APEC urmează să aibă loc în luna noiembrie, la Shenzhen, în China.

Până în prezent, nu a fost anunțată oficial organizarea unei întâlniri trilaterale, iar Moscova condiționează avansarea discuțiilor de stabilirea agendei și a obiectivelor acesteia.

Trump și Xi s-au întâlnit anterior în cadrul APEC

Donald Trump și Xi Jinping au avut o întâlnire în urmă cu un an în Coreea de Sud, în marja summitului APEC, într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încercau să reducă tensiunile comerciale dintre cele două state.

Trump declara atunci că Statele Unite și China se apropie de un acord comercial și spunea că îl respectă pe liderul chinez. În discuții au intrat și alte teme, inclusiv relațiile economice dintre cele două țări.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut la acel moment încetarea războaielor comerciale și a vorbit despre apariția unei lumi multipolare.

Un nou summit APEC ar putea oferi acum cadrul pentru o eventuală întâlnire trilaterală Putin–Trump–Xi, însă Moscova nu a anunțat că o astfel de reuniune a fost stabilită.

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