Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați aliați politici ai lui Vladimir Putin, a avertizat că amenințarea folosirii armelor nucleare de către Moscova „nu este o tactică de intimidare, ci o realitate”, potrivit Daily Express.

Declarația a fost făcută joi, 10 septembrie 2026, într-un interviu acordat publicației ruse Vedomosti, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Rusia și Occident și al continuării războiului din Ucraina.

Medvedev, care ocupă funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și conduce partidul Rusia Unită, a susținut că Occidentul trebuie să trateze cu seriozitate avertismentele Moscovei privind un posibil conflict nuclear.

El a afirmat că acestea „nu sunt aluzii” și că doctrina nucleară a Rusiei stabilește situațiile în care țara își rezervă dreptul de a recurge la astfel de arme.

În declarațiile sale, Medvedev a făcut referire la modificările doctrinei nucleare ruse și la extinderea listei de amenințări militare considerate relevante pentru descurajarea nucleară.

Potrivit fostului președinte rus, o agresiune împotriva Rusiei sau a aliatului său Belarus, desfășurată de un stat care nu deține arme nucleare, dar beneficiază de sprijinul unei puteri nucleare, poate fi considerată de Moscova un atac comun asupra celor două țări.

„Avem tot dreptul să răspundem unei amenințări critice la adresa suveranității noastre”, a declarat Medvedev, potrivit Vedomosti. El a precizat însă că decizia finală privind folosirea armelor nucleare îi aparține președintelui Vladimir Putin.

Medvedev a avertizat, de asemenea, că un conflict direct între Rusia și Occident ar putea avea consecințe globale. El a acuzat liderii occidentali de „ignoranță profundă” și de adoptarea unei abordări pe care a descris-o drept specifică unei „mentalități de Neanderthal”.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Medvedev a legat riscul escaladării de modul în care va fi încheiat conflictul.

El a susținut că războiul trebuie să se încheie „în condițiile noastre”, argumentând că doar astfel ar putea fi evitată reluarea conflictului sau transformarea acestuia într-un război global.

Declarațiile reprezintă poziția unui oficial rus de rang înalt și nu constituie, în sine, o confirmare că Moscova a decis folosirea armelor nucleare. Avertismentele privind posibilitatea recurgerii la arsenalul nuclear fac însă parte din discursul oficial rus privind descurajarea și securitatea națională.

Avertismentul lui Medvedev vine în aceeași perioadă cu intensificarea atacurilor ucrainene cu drone asupra unor obiective aflate la mare distanță de linia frontului.

Potrivit informațiilor relatate în presa britanică, Ucraina a lansat în timpul nopții un atac asupra orașului Soci, una dintre principalele destinații turistice ale Rusiei. Atacul ar fi implicat atât drone aeriene, cât și drone maritime.

În urma atacului, au fost raportate incendii în zona portului și perturbarea unui concert desfășurat pe timpul nopții. Opt persoane au fost rănite, iar cinci dintre acestea au fost transportate la spital.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită oficială în Canada, a declarat că Rusia continuă atacurile împotriva Ucrainei și că primește „un răspuns pe măsură”.

Un alt atac ucrainean a vizat portul Makhachkala din Dagestan, pe malul Mării Caspice. Zona are importanță strategică pentru Rusia și este folosită inclusiv pentru transporturi maritime.

Atacurile asupra unor obiective aflate la distanțe considerabile de Ucraina au devenit o componentă tot mai vizibilă a războiului. Un exemplu recent este lovitura asupra orașului Novîi Urengoi din Siberia, situat la aproximativ 2.100 de mile de Ucraina, potrivit informațiilor prezentate în materialul britanic.

Novîi Urengoi este unul dintre centrele importante ale industriei ruse de gaze naturale și se află la nord de Cercul Polar.

Declarațiile lui Dmitri Medvedev trebuie analizate în contextul mai larg al războiului din Ucraina și al confruntării politice și militare dintre Rusia și statele occidentale.

Moscova invocă în mod repetat doctrina sa nucleară pentru a transmite că există circumstanțe în care armele nucleare ar putea fi utilizate. În același timp, atacurile ucrainene cu drone asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus demonstrează extinderea geografică a confruntării.

Pentru moment, afirmațiile lui Medvedev reprezintă un avertisment politic și militar, nu anunțul unei decizii de folosire a armelor nucleare. Riscul unei escaladări rămâne însă unul dintre principalele subiecte de preocupare în relația dintre Rusia, Ucraina și Occident.