International Rusia blochează WhatsApp. Aplicațiile străine sub control strict







WhatsApp este acum în centrul unui conflict între Rusia și marile platforme digitale internaționale, după ce autoritățile de la Moscova au anunțat restricții severe împotriva acesteia și Telegram, acuzând companiile că nu partajează informații esențiale pentru anchete privind fraude și terorism.

Măsura marchează un nou pas în eforturile Kremlinului de a controla și supraveghea mai strict comunicațiile digitale din țară, în contextul tensiunilor continue cu platformele străine, The Gardian.

Autoritățile rusești au motivat decizia printr-un presupus eșec al platformelor WhatsApp și Telegram de a colabora cu instituțiile locale de aplicare a legii. Oficialii Ministerului de Interne au precizat că informațiile solicitate privind anumite cazuri de fraudă și terorism nu au fost furnizate la timp, ceea ce a determinat introducerea unor restricții în utilizarea acestor aplicații pe teritoriul Rusiei.

Aceste măsuri vin după ani de dispute între Moscova și platformele digitale internaționale, în special pe teme legate de stocarea datelor și controlul conținutului online.

După invazia Ucrainei în februarie 2022, tensiunile s-au intensificat, iar WhatsApp, deținut de Meta, a devenit unul dintre principalele ținte ale reglementărilor stricte. Analiștii subliniază că termenul „WhatsApp” a devenit simbolic în acest conflict, reprezentând lupta autorităților ruse de a impune reguli stricte companiilor străine de tehnologie.

În urma anunțului, autoritățile ruse au început să limiteze anumite funcționalități ale WhatsApp și Telegram, inclusiv apelurile vocale și video prin aceste platforme, și au avertizat că nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni financiare sau blocarea completă a serviciilor. Surse oficiale au menționat că aceste restricții vizează în special „comunicările externe” care nu sunt monitorizate conform legislației locale.

În replică, reprezentanții WhatsApp au afirmat că respectă toate legile internaționale privind protecția datelor, dar nu pot divulga conversațiile private ale utilizatorilor.

Telegram, aplicație fondată de un antreprenor rus, dar administrată internațional, a criticat decizia Moscovei, subliniind că măsurile afectează milioane de utilizatori din Rusia care depind de platformă pentru comunicarea zilnică.

Comunitatea internațională a reacționat și ea, exprimând îngrijorări privind libertatea digitală și posibilitatea ca aceste restricții să creeze un precedent pentru alte țări.

Impactul restricțiilor asupra WhatsApp se va resimți nu doar la nivel local, ci și în plan economic și politic. În primul rând, companiile care folosesc aplicația pentru afaceri internaționale vor trebui să își regândească strategiile de comunicare. Pe plan social, utilizatorii obișnuiți riscă să fie forțați să migreze către aplicații locale, mai ușor controlabile de stat.

Pe termen lung, măsurile reflectă o tendință clară a Rusiei de a-și izola infrastructura digitală de influența externă, ceea ce ar putea consolida supravegherea statului și ar putea limita accesul cetățenilor la servicii internaționale.

În context regional, alte state care urmăresc exemple de reglementare digitală ar putea considera decizia un model pentru restricționarea aplicațiilor străine, ceea ce face ca „WhatsApp” să fie mai mult decât o simplă platformă — devine un punct de referință în disputa globală privind libertatea digitală.