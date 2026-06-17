Politica

Ruptură totală în PNL. Veștea, scos de pe agenda discuțiilor programate pentru acest weekend

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Ruptură totală în PNL. Veștea, scos de pe agenda discuțiilor programate pentru acest weekendVestea. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Situația lui Adrian Veștea este deja lămurită la nivelul Partidului Național Liberal (PNL), motiv pentru care subiectul nu figurează pe agenda discuțiilor programate pentru acest weekend, afirmă europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Veștea ar fi fost dat afară de miercuri

„Domnul Veștea este exclus de ieri din partid. Noi nu o să avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea în congres”, a declarat Gheorghe Falcă.

Acesta a explicat că este vorba despre o autoexcludere și a atras atenția că principalul obiectiv al congresului este stabilirea direcției viitoare a formațiunii.

„Autoexclus, iar noi duminică nu o să vorbim de domnul Veștea”, a adăugat europarlamentarul liberal.

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Gheorghe Falcă. Sursa foto: Facebook

Discuții în interiorul partidului

Între timp, conducerea PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru data de 19 iunie, în format online.

De asemenea, Biroul Politic Național a aprobat propunerea privind organizarea unui Congres Extraordinar pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la inițiativa președintelui partidului, Ilie Bolojan, în contextul în care Adrian Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și pentru formarea unei noi majorități guvernamentale.

Veștea: Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare pentru că nu o să mă dea nimeni afară

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis marți dimineață că își menține decizia de a continua procedurile pentru formarea noului Guvern, în ciuda ultimatumului primit din partea conducerii PNL.

Ulterior, Veștea a respins posibilitatea unei excluderi din partid și s-a declarat convins că o astfel de măsură nu va fi luată împotriva sa.

„Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare pentru că nu o să mă dea nimeni afară, vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară”, a afirmat premierul desemnat.

În cursul zilei de marți, Adrian Veștea a participat la discuții privind conturarea viitorului Executiv, având întâlniri cu reprezentanții formațiunilor PACE, POT și UpR (Uniţi pentru România). Miercuri, acesta a purtat discuții cu social-democrații.

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