Social Rovinieta, amânată. Când vor fi aplicate noile tarife







Rovinieta va fi implementată abia din 1 iulie 2026, după ce Guvernul a decis amânarea noilor tarife pentru rețeaua națională de drumuri. Măsura, adoptată prin ordonanță de urgență, vizează toate categoriile de vehicule și este menită să permită implementarea etapizată a sistemului electronic de tarifare rutieră (STRR).

„Totodată, STRR trebuie să asigure funcţionalităţi similare cu cele ale sistemelor de tarifare rutieră electronică din Statele Membre ale Uniunii Europene şi să fie integrat cu acestea în cadrul Serviciului European de Tarifare Rutieră (SETRE)”, se menționează în comunicat.

Guvernul a aprobat, joi, prorogarea cu șase luni a termenelor pentru aplicarea noilor tarife rutiere. „Dispoziţiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România, la aplicarea TollRo — tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR). ”, se arată în comunicat.

Decizia a fost justificată prin necesitatea implementării etapizate a STRR. Aceasta presupune dezvoltarea soluției informatice, achiziția echipamentelor pentru amplasamentele de control și realizarea infrastructurii aferente. Conform HG nr. 589/2025, a fost deschisă finanțarea și aprobată semnarea contractului pentru punerea în funcțiune a sistemului.

Noul sistem va include funcționalitățile existente în prezentul Sistem Integrat de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR), dar și funcționalitățile specifice pentru colectarea tarifului de trecere TollRo, pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone. În practică, aceasta înseamnă instalarea punctelor de control, integrarea software-ului cu sistemele europene și testarea funcțională a platformei electronice.

Oficialii guvernamentali au menționat că amânarea nu va afecta taxa percepută în prezent, dar va oferi autorităților timpul necesar pentru a asigura un sistem complet funcțional, cu monitorizare în timp real și interoperabilitate europeană. De asemenea, operatorii de transport vor putea să se adapteze la noile proceduri fără penalități imediate.