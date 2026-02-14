Social

Romgaz intră pe piața de gaze pentru consumatori. Prețurile ar putea scădea

Romgaz intră pe piața de gaze pentru consumatori. Prețurile ar putea scădeaRomgaz. Sursa: Arhiva EVZ
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România se pregătește pentru intrarea companiei Romgaz pe piața de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii casnici, iar ministrul speră ca aceasta să ofere tarife atractive, susținute de competiția existentă pe piață.

„Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici cei de la Romgaz. E o piaţă liberă şi concurentă, tocmai ăsta este şi spiritul. Concurenţa e cea care duce la scăderea preţului”, a declarat Bogdan Ivan sâmbătă, explicând că măsurile pregătitoare sunt deja în desfășurare.

Ministrul a detaliat că Romgaz urmează să intre pe piață în luna martie, după finalizarea angajărilor pentru personalul dedicat segmentului de furnizare și aprobarea unui memorandum guvernamental care să permită aceste recrutări.

„Au achiziţionat deja softuri, au toate licenţele. Important e următorul lucru: odată intraţi în piaţă, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor şi atunci cu oferte foarte bune”, a mai spus el.

Hidroelectrica și-a dublat cotația

Bogdan Ivan a făcut trimitere la succesul Hidroelectrica, ca exemplu de eficiență a companiilor energetice de stat. Potrivit ministrului, Hidroelectrica și-a dublat cotația bursieră în doar trei ani, iar statul încasează astăzi aproximativ 90% din profituri, datorită cotei sale de participare.

„Vorbind despre sume, acestea depășesc în ansamblu jumătate de miliard de euro, care intră în fondurile Ministerului de Finanţe”, a subliniat Ivan.

Intrarea Romgaz pe segmentul de furnizare vine într-un context în care prețul gazelor pentru consumatorii casnici este influențat tot mai mult de mecanismele concurențiale. Ministrul a explicat că eficiența și optimizarea costurilor, similare modelului Hidroelectrica, vor fi esențiale pentru ca oferta Romgaz să fie competitivă și atractivă pentru populație.

Pe lângă efectul asupra consumatorilor, această mișcare poate genera venituri semnificative pentru stat, prin creșterea contribuțiilor din profitul companiei, consolidând astfel fondurile pentru investiții în sectorul energetic.

