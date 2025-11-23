Românii își cumpără telefoane de peste 1.000 de euro, dar schimbă prize la doi ani. Mania gadgeturilor scumpe

România este una dintre piețele europene unde telefoanele premium se vând surprinzător de bine, deși veniturile sunt printre cele mai mici din UE. O analiză despre contrastul dintre apetitul pentru gadgeturi scumpe și economiile făcute la cheltuielile de bază.

În România, piața telefoanelor de peste 1.000 de euro crește de câțiva ani într-un ritm accelerat, deși salariul mediu net este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Raportările din retail confirmă aceeași tendință: produsele premium, în special noile game de smartphone-uri, au o cerere constantă.

Conform datelor GfK România pentru ultimii ani, categoria telefoanelor de top se numără printre cele mai dinamice segmente, iar retailerii precum eMAG, Altex și Flanco vorbesc despre vârfuri de vânzări în perioadele de lansare a modelelor noi.

Acest contrast ridică o întrebare recurentă în studiile sociologice privind consumul intern: cum ajunge o populație care economisește la renovări, reparații sau mobilier să plătească în rate un telefon cât două salarii medii? Datele INS privind cheltuielile gospodăriilor arată că românii reduc investițiile în casă, înlocuiesc instalații electrice doar când se defectează și amână achizițiile costisitoare care nu sunt „vizibile” sau imediat utile.

Sociologii explică fenomenul printr-o combinație de factori culturali. Tehnologia a devenit un simbol de statut. Un telefon scump este purtat cotididian, se vede în public și se transformă într-un indicator al reușitei financiare, chiar și atunci când această reușită este fragilă sau susținută cu rate pe termen lung.

Studiile realizate de Statista în regiunea Europei Centrale și de Est arată că, în țările cu venituri medii și scăzute, gadgeturile premium au o dimensiune simbolică mai pronunțată decât în vestul Europei, unde sunt percepute strict ca instrumente. În România, această dimensiune culturală se combină cu presiunea socială a brandurilor. În special generațiile tinere folosesc telefonul nu doar ca obiect practic, ci ca extensie identitară.

Această cultură vizibilă a tehnologiei contrastează cu investițiile în elemente „invizibile” ale locuinței, precum prizele, instalațiile sau echipamentele tehnice. Românii preferă să repare ieftin și rapid, să schimbe doar ce nu mai funcționează și să evite cheltuielile majore pentru partea tehnică a locuinței. Statisticile INS privind structura cheltuielilor gospodăriilor confirmă acest lucru: ponderea banilor direcționați către reparații și întreținere este constant redusă față de media europeană.

Un alt motiv pentru care telefoanele premium sunt accesibile chiar și pentru gospodăriile cu venituri modeste este accesul facil la finanțare. Retailerii oferă rate fără dobândă, perioade lungi de rambursare și sistemul buy-back, care reduce costul de achiziție. În comparație, renovarea locuinței nu beneficiază de astfel de facilități, iar costurile sunt greu de estimat.

Conform raportărilor din piață, peste jumătate dintre telefoanele premium vândute în România sunt achiziționate în rate. Modelul de consum este simplu: valoarea lunară este percepută ca suportabilă, chiar dacă prețul final depășește 1.000 de euro. Pentru mulți, păstrarea unui smartphone performant devine o necesitate percepută, mai ales în contextul în care serviciile online, aplicațiile bancare și comunicarea socială sunt tot mai dependente de tehnologie.

O explicație explorată în studiile GfK este percepția că telefonul reprezintă o investiție imediată, cu utilitate zilnică. În schimb, schimbarea prizelor, reamenajarea unei camere sau înlocuirea instalației electrice nu aduc beneficii vizibile pe termen scurt. Aceste lucrări sunt percepute drept costuri inevitabile, nu investiții care îmbunătățesc calitatea vieții, deși pot crește semnificativ siguranța locuinței.

Această disonanță apare frecvent în comportamentele de consum ale societăților aflate în tranziție, unde tehnologia de uz personal se dezvoltă mai rapid decât infrastructura domestică. România urmează aceeași linie observată în Polonia, Ungaria și Bulgaria, potrivit analizei Statista privind piețele de electronice din Europa de Est.

Companiile producătoare de telefoane investesc masiv în promovare. Lansările internaționale au devenit evenimente globale, transmise live, cu campanii multimedia care durează luni întregi. România, ca piață emergentă, este conectată la același flux mediatic ca Berlin, Paris sau New York. Efectul este un sincronism aspirational: oamenii simt că trebuie să aibă modele noi „în același timp cu lumea”.

Marketingul a reușit să transforme gadgeturile premium în obiecte de dorință care funcționează după o logică psihologică familiară industriei modei. Modelele sunt percepute ca fiind „la modă”, iar schimbarea lor oferă satisfacție imediată, un sentiment de progres personal.

Prizele, instalațiile electrice, terminațiile tehnice ale locuinței funcționează însă într-un ritm opus: sunt discrete, nu se schimbă după trenduri și nu au o componentă aspiratională. De aici apare contrastul între investițiile masive în gadgeturi și cheltuielile minimaliste în întreținerea casei.

România are un parc imobiliar vechi. Datele INS arată că multe apartamente construite înainte de 1990 nu au mai fost modernizate complet de la darea lor în folosință. În schimb, rata de înnoire a telefoanelor mobile este printre cele mai ridicate din regiune, potrivit studiilor de piață GfK.

Această diferență de ritm creează o imagine paradoxală: oameni cu ultimele modele de smartphone folosesc în apartamente instalații vechi, prize montate acum două decenii și echipamente casnice care funcționează la limita siguranței.

Explicația ține și de costuri. Modernizarea tehnică a unei locuințe implică echipe, materiale, întreruperi ale rutinei și un buget greu de estimat. Achiziția unui telefon scump, deși costisitoare, este simplă, rapidă și predictibilă.