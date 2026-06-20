Banca Transilvania (BT) oferă, până pe 30 iunie, pachete speciale gândite pentru nevoile specifice ale clienților din afara țării – de la conturi gratuite cu cashback și credite imobiliare fără comision, până la abonamente medicale cu 40% reducere și premii la festivaluri.

Sute de mii de români care trăiesc și muncesc în afara țării au acum, pentru prima dată, o campanie bancară gândită exclusiv pentru ei. Banca Transilvania, liderul pieței bancare locale, a lansat între 16 și 30 iunie o serie de opt oferte dedicate diasporei, accesibile online.

Inițiativa vine pe fondul unei realități pe care BT o cunoaște bine: banca are deja câteva sute de mii de clienți activi din diaspora și se poziționează explicit ca „banca lor de acasă". Campania din această vară încearcă să traducă această poziționare în avantaje concrete – unele utile oriunde s-ar afla clientul, altele gândite special pentru momentul în care românii vin acasă, în vacanța de vară.

Oferta de bază vizează deschiderea unui cont: clienții pot face asta 100% online, gratuit, direct din BT Pay, și primesc 5% cashback – de până la 100 de euro – din plățile cu telefonul. Un prim pas simplu, fără deplasări la ghișeu, fără birocrație.

Pentru cei care vor să cumpere o locuință în România, BT elimină comisionul de analiză la creditul imobiliar. Produsul este disponibil cu dobândă fixă introductorie pe doi sau trei ani, dar și cu dobândă variabilă, în lei sau în euro – o flexibilitate menită să acopere profiluri financiare diferite.

Un alt beneficiu consistent al campaniei vine prin parteneriatul cu Regina Maria. Clienții BT din diaspora pot accesa șase abonamente medicale dedicate, cu 40% discount, adaptate în funcție de sex și vârstă. Pachetele includ analize, consultații și investigații pe care le pot efectua la întoarcerea în țară, dar și telemedicină 24/7, terapie psihologică online și reduceri la servicii stomatologice – un sprijin real pentru cei care, departe de casă, nu au acces facil la sistemul medical românesc.

Campania include și o componentă familială: părinții din diaspora care activează BT Pay Kiddo pentru copilul lor primesc 10% cashback – de până la 50 de lei – din cumpărăturile acestuia, dacă suma cheltuită depășește 300 de lei în perioada campaniei. În plus, intră în tragerea la sorți pentru trei kituri surpriză de 400 de euro, care includ câte un abonament dublu UNTOLD și gadgeturi la alegere.

Sunt și oferte care mizează pe experiențe: emiterea unui card virtual în euro sau dolari aduce șansa de a câștiga una din zece invitații duble la Nibiru, pe litoralul românesc. Cardurile McLaren Gold în euro – virtuale sau fizice – participă la o altă tragere la sorți, pentru zece kituri cu merch. Iar cei care emit un card de posesor desemnat pentru o persoană dragă beneficiază de discount la abonamentele UNTOLD ONE.

Toate ofertele sunt disponibile online pe site-ul campaniei: campanie.bancatransilvania.ro/acasa-e-oriunde-simti-ca-se-poate.

Termenul limită de aplicare este 30 iunie 2026.