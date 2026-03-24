România va continua exporturile de benzină fără restricții. Bolojan a explicat în ce condiții s-ar putea interveni

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România va continua să exporte benzină fără restricții în perioada următoare, în condițiile în care producția internă depășește cererea de pe piața locală.

Șeful Guvernului a explicat că acest tip de export este determinat de modul în care funcționează procesul tehnologic din rafinării.

„În acest prim proiect se introduce posibilitatea de a limita exporturile, doar această posibilitate, de ce? Pentru că sunt două aspecte: pe de o parte, noi suntem un producător excedentar, ca țară, de benzină și pentru a putea avea o producție maximă de motorină trebuie să producem și benzină în paralel”, a declarat Ilie Bolojan la euronews.

Premierul a explicat că România nu poate ajusta producția astfel încât să obțină doar motorină, fără benzină. Cele două produse sunt interdependente în procesul de rafinare.

Șeful Executivului a subliniat că România se află într-o situație particulară pe piața energetică. Țara este exportator de benzină, dar importator de motorină și țiței.

„Ca atare, pentru că benzina nu o putem consuma pe piața românească, exportăm pe piețele din jur și deci este o problemă tehnologică de producție, România în ultimii ani este un exportator de benzină și un importator de țiței și de motorină, produs finit”, a declarat Ilie Bolojan.

Acest dezechilibru este explicat prin structura consumului intern. Cererea pentru motorină este semnificativ mai mare decât cea pentru benzină, ceea ce obligă România să importe acest tip de carburant.

Premierul a dat asigurări că exporturile de benzină nu vor fi afectate în perioada imediat următoare. România va respecta contractele existente cu partenerii externi.

Ilie Bolojan a afirmat: „Ca atare, vom exporta, în perioada următoare, benzină, fără probleme, fără restricții către toate țările cu care avem contracte”.

Această poziție vine în contextul discuțiilor privind posibilitatea introducerii unor măsuri de limitare a exporturilor, în funcție de evoluția pieței energetice.

Premierul a menționat că autoritățile vor monitoriza evoluția lanțurilor de aprovizionare și vor interveni dacă va fi necesar.

Ilie Bolojan a declarat: „Dar dacă în perioada următoare apare o situație în care lanțurile de aprovizionare vor avea probleme, ceea ce nu se întrevede în momentul de față pe termen scurt, atunci putem lua măsuri care să ne protejeze piața internă”.

Aceste măsuri ar putea viza inclusiv piața benzinei, în funcție de contextul economic și energetic.

Premierul a atras atenția că principala problemă nu este legată de benzină, ci de motorină, care reprezintă cea mai mare parte a consumului intern.

Ilie Bolojan a explicat: „În principal este vorba aici despre componenta de motorină, unde este presiunea cea mai mare și unde peste 70% din consumul țării noastre ține de motorină”.

Această situație reflectă structura economiei, în care transportul rutier și activitățile industriale depind în mare măsură de motorină.

Deși România produce carburant, dependența de importuri rămâne o realitate, în special pentru motorină și țiței.

Structura actuală a producției și consumului face ca România să fie competitivă pe piața benzinei, dar vulnerabilă în ceea ce privește alte produse petroliere.