Economie

România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa

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România și Albania, în căutare de parteneriate dincolo de rolul de subcontractori pentru Europa
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Din cuprinsul articolului

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială cu E.S. Dna Enkeleda Merkuri, Ambasadorul Republicii Albania în România.

Daraban: România și Albania au un potențial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient

Discuțiile au vizat consolidarea dialogului economic bilateral și identificarea de noi oportunități de cooperare între companiile din cele două țări, cu accent pe sectorul turismului și pe infrastructura de transport.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat că volumul actual al schimburilor comerciale dintre România și Albania nu reflectă potențialul real al operatorilor economici din cele două țări.

„România și Albania au un potențial de cooperare pe care nu îl valorificăm suficient. Prea multe companii de la noi și de la ei lucrează astăzi ca subcontractori pentru marile companii europene, fără să capteze partea cea mai valoroasă a lanțului de producție”, a declarat Daraban.

„Trebuie să schimbăm această logică”

„Trebuie să schimbăm această logică: să dezvoltăm produse cu valoare adăugată mare și să le promovăm direct pe piețele internaționale, sub nume proprii, nu ascunse în spatele altor branduri.

Propunerea de a intensifica dialogul pe teme concrete, și aici mă refer la regimul fiscal, cadrul juridic aplicabil companiilor, programe de stimulare a investițiilor, este exact tipul de cooperare instituțională de care avem nevoie pentru ca antreprenorii noștri să știe unde și cum pot investi”, a mai spus președintele CCIR.

Ambasadorul din Albania: Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze

În cadrul întrevederii, ambasadorul Republicii Albania a prezentat evoluția recentă a climatului economic din acest stat, subliniind rolul turismului drept unul dintre sectoarele cu contribuție majoră la creșterea economică a țării.

„Turismul a devenit un motor real al economiei albaneze, iar guvernul nostru investește consecvent în infrastructura care să susțină această creștere, și anume: porturi, aeroporturi, conectivitate. Credem că exemplul Constanței, ca hub strategic la Marea Neagră, poate fi un reper util pentru dezvoltarea Portului Durrës, iar cooperarea dintre cele două porturi poate deschide noi rute de comerț și de turism între regiunile noastre.

Dezvoltarea și diversificarea acestui sector rămân priorități asumate de guvernul de la Tirana, alături de modernizarea infrastructurii care să susțină fluxurile turistice, autoritățile albaneze urmărind dezvoltarea a patru porturi și patru aeroporturi internaționale.”

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