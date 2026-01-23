România pregătește prima cale ferată de mare viteză între Constanța și Oradea

România pregătește o cale ferată de mare viteză de aproape 800 de kilometri, cu o valoare estimată la aproximativ 15 miliarde de euro, conform unui studiu de oportunitate recent finalizat, citat de Profit.ro.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei rețele care să combine modernizarea liniilor existente, adaptate pentru viteze de până la 200 km/h, cu construirea unor linii noi, duble, destinate circulației trenurilor cu viteze de până la 250 km/h, pe axa Constanța - București - Oradea.

Conform sursei menționate, studiul de oportunitate a fost finalizat în luna decembrie 2025 și a fost realizat de consorțiul internațional Atkins Réalis, companie canadiană cunoscută anterior sub numele SNC-Lavalin.

Studiul a urmărit stabilirea condițiilor necesare pentru dezvoltarea unui sistem de tren de mare viteză în România, prin valorificarea experienței altor state europene. Documentul a analizat cerințele tehnice, investiționale și operaționale, a evaluat fezabilitatea economică și financiară și a definit pașii necesari pentru implementarea proiectului, integrat în rețeaua TEN-T.

Analizele au indicat oportunitatea dezvoltării unui coridor feroviar de mare viteză pe traseul Constanța - București - Brașov - Sighișoara (Vânători) - Târgu Mureș - Cluj-Napoca - Zalău - Oradea - frontiera cu Ungaria. Coridorul are o lungime estimată de 781,9 kilometri, iar costurile de capital sunt evaluate la 14,93 miliarde de euro, cu un cost mediu de aproximativ 19 milioane de euro pe kilometru.

Având în vedere amploarea investiției și diferențele de cost și rentabilitate între secțiuni, studiul propune o implementare etapizată, organizată în mai multe faze:

Faza 1: București - Câmpina, linie nouă dublă, cu viteză maximă de 250 km/h, cu posibilitatea includerii sectorului Câmpina - Brașov, modernizat pentru 200 km/h;

Faza 2: Brașov - Cluj-Napoca, prin Târgu Mureș, linie nouă dublă, cu viteză de 250 km/h;

Faza 3: Cluj-Napoca - Oradea, prin Zalău, linie nouă dublă, cu viteză de 250 km/h;

: Cluj-Napoca - Oradea, prin Zalău, linie nouă dublă, cu viteză de 250 km/h; Faza 4: București - Constanța, cu modernizări pentru 200 km/h pe tronsonul București - Fetești și linie nouă între Fetești și Constanța, proiectată pentru 250 km/h.

Traversările montane, precum sectorul Câmpina - Predeal - Brașov, ar putea folosi trasee comune pentru trenurile de mare viteză și cele convenționale, inclusiv tunelul Predeal, care se află în prezent în faza de aprobare a documentațiilor tehnico-economice.

Studiul recomandă organizarea implementării în mai multe etape, în linie cu bunele practici europene, de la studiul de prefezabilitate și studiul de fezabilitate până la proiectarea tehnică, execuția etapizată și testare.

Pentru continuitatea proiectului, documentul indică necesitatea unei finanțări multianuale după 2027, din fonduri europene, bugetul național și, eventual, parteneriate public-private, în special pentru tronsoanele cu potențial comercial ridicat.