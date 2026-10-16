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România joacă ultimul meci de acasă al anului împotriva Poloniei. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționate

România joacă ultimul meci de acasă al anului împotriva Poloniei. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționatesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională a României se pregătește pentru ultimul meci pe teren propriu din acest an. Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, tricolorii vor înfrunta selecționata Poloniei pe Arena Națională, într-o partidă decisivă din cadrul etapei a cincea a Ligii Națiunilor. Suporterii care doresc să susțină echipa din tribune își pot achiziționa deja tichetele de pe platforma oficială bilete.frf.ro.

Confruntarea reprezintă o oportunitate importantă de revanșă pentru reprezentativa noastră, după înfrângerea drastică din meciul tur, partidă în care România a fost nevoită să evolueze în inferioritate numerică mai bine de o oră. La doar trei zile după confruntarea din Capitală, pe 17 noiembrie, tricolorii vor disputa ultimul joc din cadru grupei, în deplasare, împotriva Bosniei-Herțegovina.

România joacă ultimul meci de acasă al anului împotriva Poloniei. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționate

Prețurile biletelor pentru duelul de pe Arena Națională sunt adaptate pentru toate categoriile de fani. Tichetele la peluze costă 50 RON, în timp ce un bilet la Tribuna 1 sau Tribuna 2, în sectoarele centrale, ajunge la 130 RON.

Federația Română de Fotbal a pregătit și oferte speciale pentru publicul tânăr. Copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani beneficiază de un tarif preferențial de 10 RON, iar tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani pot cumpăra bilete la prețul de 30 RON.

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Pentru familii, accesul copiilor sub 15 ani este prevăzut în sectoarele dedicate Tribunele 1 și 2 Family Zone. La plasarea comenzii trebuie selectat tipul de bilet dedicat copiilor și introduse datele acestora pentru generarea ulterioară a tichetelor. Limita standard pentru o comandă este de maximum 4 bilete, cu excepția pachetelor din Family Zone unde pot fi achiziționate până la 5 bilete, cu condiția ca cel puțin unul să fie alocat unui copil. Fiecare bilet achiziționat atrage o taxă suplimentară de procesare în valoare de 2 RON.

Echipa națională a României

Echipa națională a României. Sursă foto: Facebook

Beneficii exclusive pentru membrii aplicației Tricolorii

Fanii înscriși în comunitatea oficială au avut parte de prioritate la cumpărare. Un număr de 1.000 de bilete a fost scos la vânzare în regim de pre-sale încă din data de 13 octombrie, prin intermediul aplicației TRICOLORII, exclusiv pentru membrii GOLD și SILVER. Aceștia au putut achiziționa până la 4 bilete per cont, beneficiind de un discount aplicat biletelor pentru adulți: 25% pentru categoria GOLD și 10% pentru categoria SILVER.

Ghidul cumpărătorului: Cum se achiziționează și cum se folosesc biletele

Pentru a cumpăra bilete, suporterii trebuie să dețină sau să creeze un cont pe una dintre platformele FRF existente, precum FRF.tv sau aplicația mobilă Tricolorii. În sistemul de vânzare este integrată și o funcție automată care sugerează utilizatorilor cele mai bune locuri disponibile într-un anumit sector al stadionului. În momentul inițierii comenzii, cumpărătorii au la dispoziție 15 minute pentru a efectua plata și a confirma tranzacția, urmând ca personalizarea tichetelor să se facă ulterior.

Distribuirea biletelor se realizează în format exclusiv digital. Tichetele vor fi disponibile doar în aplicația mobilă Bilete FRF, ce poate fi descărcată gratuit din App Store (iOS) și Google Play (Android). După autentificarea cu datele folosite la cumpărare, biletele vor fi încărcate automat în contul utilizatorului.

Reguli stricte pentru accesul pe Arena Națională

Fiecare posesor de bilet poate transfera tichetele către însoțitori direct din aplicație, prin introducerea adreselor de e-mail ale acestora. Însoțitorii vor avea acces la bilete prin crearea sau accesarea propriului cont asociat adresei de e-mail primite.

Intrarea pe stadion se va face exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care devine activ cu 5 ore înainte de fluierul de început al meciului. După prima scanare, biletul își pierde valabilitatea pentru alte încercări de acces. De asemenea, organizatorii precizează că un singur dispozitiv mobil poate fi utilizat pentru intrarea mai multor persoane, prin scanarea succesivă a codurilor QR salvate în același cont.

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