Naționala feminină de fotbal a României a pierdut cu 2-0 în fața Norvegiei, vineri seara, pe stadionul Arcul de Triumf din București, în prima manșă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2027. Guro Reiten și Frida Maanum au marcat golurile oaspetelor, care au dominat partida și au trimis de trei ori mingea în bară.

Norvegia, ocupanta locului 14 în clasamentul mondial, a deschis scorul în minutul 10, prin Guro Reiten. Frida Maanum a majorat avantajul echipei nordice în minutul 34, stabilind scorul pauzei, 2-0.

Echipa oaspete a continuat să controleze jocul și după pauză. Norvegiencele au încheiat partida cu 10 șuturi pe poartă, față de niciunul al României, și au lovit bara de trei ori, prin Ada Hegerberg, în minutul 10, Signe Gaupset, în minutul 57, și Elisabeth Terland, în minutul 78.

Manșa secundă este programată pe 13 octombrie, la Oslo, pe stadionul Ullevaal, de la ora 19:00.

Câștigătoarea dublei manșe va întâlni în etapa următoare a barajului învingătoarea confruntării dintre Albania și Țara Galilor. În prima manșă, galezele s-au impus cu 1-0.

Au marcat: Guro Reiten (10), Frida Maanum (34).

Stadion: Arcul de Triumf, București.

Competiție: Preliminariile Cupei Mondiale din 2027, baraj, prima manșă.

România: Andreea Părăluță – Melinda Nagy (Ana Maria Stanciu, 46), Maria Ficzay (căpitan), Brigitta Goder, Erika Gered – Teodora Nicoară, Olga Iordăchiuși (Andrea Herczeg, 82), Cristina Botojel, Mihaela Ciolacu, Ioana Stancu (Sonia Bumbar, 70) – Carmen Marcu (Anda Jivan, 82). Selecționer: Massimo Pedrazzini.

Norvegia: Cecilie Fisckerstrand – Thea Bjelde (Synne Jensen, 78), Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Julie Blakstad – Lisa Naalsund, Ingrid Engen, Guro Reiten (Vilde Boe Risa, 67) – Frida Maanum (Elisabeth Terland, 67), Ada Hegerberg (căpitan), Signe Gaupset. Selecționer: Gemma Grainger.

Arbitru: Emily Heaslip (Anglia). Arbitri asistenți: Emily Carney și Isabel Chaplin (Anglia). Al patrulea oficial: Louise Thompson (Irlanda de Nord). Arbitru video: Paul Howard (Anglia). Arbitru asistent video: Jana Adamkova (Cehia).

Cartonașe galbene: Ada Hegerberg (6), Melinda Nagy (29), Mihaela Ciolacu (32).