România, în fața unui nou test de rating. Nazare avertizează asupra datoriei și dobânzilor

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că Standard & Poor's va publica pe 2 octombrie raportul de țară pentru România, pe care îl consideră un nou examen important pentru economie. În același timp, acesta a avertizat că cheltuielile cu dobânzile au crescut cu peste 26% până în luna iulie și au depășit 40 de miliarde de lei.

Ministrul interimar al Finanțelor anunță că autoritățile se pregătesc pentru următoarea evaluare realizată de agenția de rating Standard & Poor's.

"Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investiţiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilităţii României. Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menţinerea ratingului de ţară. Le facem pentru a nu lăsa o ţară îndatorată generaţiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambiţiilor economice ale României", spune ministrul într-un mesaj video pe Facebook.

Alexandru Nazare afirmă că deficitul este mai mic cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit ministrului, scăderea este de 37%, în timp ce investițiile au crescut cu aproape 24%, respectiv cu aproximativ 15 miliarde de lei.

„Practic, deficitul scade cu 37% şi în acelaşi timp investiţiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la Agenţia de Rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de ţară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca şi celelalte pe care le-am avut şi le-am trecut cu succes în luna august", afirmă Nazare.

Ministrul Finanțelor afirmă că misiunea Standard & Poor's în România va avea loc peste aproximativ trei săptămâni.

Ulterior, pe 2 octombrie, agenția urmează să publice raportul de țară.

Nazare consideră că evaluarea are o importanță similară celor pe care România le-a avut în luna august.

Alexandru Nazare avertizează că presiunea costurilor de finanțare continuă să crească.

Până în luna iulie, cheltuielile cu dobânzile au avansat cu peste 26% și au trecut de pragul de 40 de miliarde de lei.

"Deci am depăşit 40 de miliarde ca şi cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reuşim să ţinem deficitul sub control, în următorii ani, vor creşte şi mai mult. Nu o facem pentru alţii. O facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copiilor şi nepoţilor noştri şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă astfel încât să avem investiţii", a declarat ministrul Finanţelor.