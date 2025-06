EVZ Special „România fără violență” devine lege: Pedepse mai dure pentru agresori și protecție reală pentru victime







Legea „România fără violenţă” a fost adoptată astăzi, 4 iunie 2025, în Parlament. Forma inițială a proiectului de lege a fost depusă la Senat în octombrie 2024, de Alexandru Nazare, alături de un grup de senatori, printre care Mihail Veștea, Vlad Pufu și Raluca Ioan, precum și alți senatori liberali. Propunerea legislativă modifică și completează mai multe acte normative, cu scopul combaterii violenței.

Pedepse mai dure pentru agresori

Printre cele mai importante modificări aduse de noua lege sunt dublarea pedepselor minime prevăzute în Codul penal pentru infracțiunea de ”lovire și alte violențe”; majorarea cuantumului amenzii penale la o valoare cuprinsă între 60 lei şi 600 lei/zi/amendă; îmbunătățirea cadrului normativ privind ordinul de protecție, inclusiv prin majorarea pedepselor pentru persoanele care au mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

„Toleranța noastră față de orice formă de violență trebuie să fie zero. De la această premisă am pornit atunci când, în calitate de senator, am elaborat și depus în Parlament Legea ”România fără violență”, fiind intrigat de faptul că violența stradală, violența în familie sau violența în școală păreau să fie lucruri cu care trebuie să ne obișnuim. Sunt foarte bucuros de această reușită legislativă și aș fi și mai bucuros dacă și alte inițiative elaborate și depuse de noi în cursul anului 2024 ar fi adoptate în regim de urgență. Mă refer la proiecte precum România fără clanuri interlope și fără traficanți, deja adoptat de Senat și aflat în prezent în proceduri parlamentare la Camera Deputaților. Sunt proiecte de care societatea noastră are mare nevoie, pentru a evita tragedii și a salva cât mai multe destine”, a declarat Alexandru Nazare, Președinte Paneuropa România.

România, în topul UE la capitolul violență

Potrivit unui studiu Eurostat, România se află pe locul 4 în UE privind amploarea violenței. Datele arată că, la nivel european, 31% dintre femeile din UE au raportat violență fizică sau sexuală în viața adultă. În rândul celor între 18–29 ani, procentul ajunge la 35%. Totodată, 18% dintre femeile care au avut un partener au fost victime ale violenței fizice sau sexuale, procentul ajungând la 32% dacă includem și violența psihologică.

La nivel global, în 2023, 140 de femei și fete au fost ucise zilnic de un partener intim sau membru al familiei.

Campanii publice și acțiune legislativă coordonată

„În calitate de Președinte Paneuropa România, pe lângă proiectele strategice pe care le coordonez la nivel internațional, voi continua campaniile publice împotriva violenței, consumului și traficului de droguri, împotriva grupărilor de crimă organizată care terorizează multe comunități locale. Am convingerea că, printr-o legislație care să pedepsească sever aceste infracțiuni, prin autorități publice implicate și prin suportul puternic al societății civile ne vom puteam îndeplini aceste obiective,” a completat Alexandru Nazare.