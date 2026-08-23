România ar putea fi atacată de Rusia „peste un an”

Serghei Karaganov, ideolog rus cunoscut pentru pozițiile sale dure privind confruntarea cu Occidentul, a afirmat că Rusia ar putea ataca peste aproximativ un an mai multe state europene, printre care România, Germania și Polonia. Declarațiile au apărut într-un videoclip distribuit pe Facebook de analistul Cozmin Gușă, iar Karaganov a indicat Germania drept prima țară din acest scenariu.

Serghei Karaganov a lansat o nouă serie de declarații privind posibilitatea unor atacuri ale Rusiei asupra unor state europene. Într-un videoclip publicat pe Facebook de Cozmin Gușă, ideologul rus a nominalizat Germania, România și Polonia.

Karaganov a afirmat că un asemenea scenariu s-ar putea produce „peste un an”.

În declarațiile prezentate în înregistrare, Serghei Karaganov a vorbit despre atacuri care, într-o primă etapă, nu ar implica arme nucleare.

„Cred că asta se va întâmpla peste un an. (...) Atacuri asupra mai multor țări europene. La început, desigur, nu cu arme nucleare. (...) Germania, România, din păcate, pentru că prin România trece un flux de arme către Ucraina, și Polonia, din păcate. Dar prima este Germania. Cred că se va întâmpla peste un an”, afirmat Karaganov.

Cozmin Gușă a distribuit înregistrarea și a prezentat declarațiile ideologului rus drept un avertisment adresat statelor europene care sprijină Ucraina.

„Serghei Karaganov, probabil cel mai prestigios și influent ideolog al regimului Putin, anunță atacuri ale Rusiei (deocamdată nenucleare!) asupra statelor care sprijină Ucraina militar și în mod direct. Ordinea: Germania, România, Polonia”, a scris, pe Facebook, Cozmin Gușă.

Serghei Karaganov nu se află la prima declarație de acest tip.

În luna ianuarie, acesta a vorbit într-un interviu acordat lui Tucker Carlson despre războiul din Ucraina și despre confruntarea Rusiei cu Europa.

Karaganov a susținut atunci că războiul s-ar putea încheia numai după o „înfrângere necondiționată a Europei”.

„Acest război se va încheia doar atunci când Rusia va reuși să obțină înfrângerea necondiționată a Europei. Să sperăm, fără a o distruge. Nu luptăm împotriva Ucrainei sau a lui Zelenski; luptăm din nou împotriva Europei, care este sursa tuturor relelor din istoria umanității”, a spus Karaganov, într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, în luna ianuarie.

Tot în acel interviu, Karaganov a mers mai departe și a discutat despre posibilitatea unei escaladări militare împotriva Europei, inclusiv prin folosirea armelor nucleare dacă atacurile convenționale nu ar produce rezultatul dorit.

El a menționat și scenariul în care Vladimir Putin ar fi asasinat.

Potrivit declarației sale de atunci, într-o asemenea situație, „Europa ar fi ștearsă de pe harta umanității”.

Noile afirmații ale lui Serghei Karaganov readuc România în discursul său despre o posibilă escaladare a confruntării dintre Rusia și statele europene care sprijină Ucraina.