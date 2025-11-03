România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro. MApN anunță unde vor fi folosite

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni semnarea contractului de achiziție pentru 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și echipamentele aferente, cumpărate de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos. Avioanele vor fi utilizate exclusiv pentru antrenament și instruire, în cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești.

„Ministerul Apărării Naționale a semnat astăzi contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon și a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloților din statele membre NATO și partenere”, a transmis ministrul Apărării printr-un comunicat.

Moșteanu a precizat că o parte dintre locurile de instruire vor fi destinate piloților ucraineni, iar aeronavele nu vor fi folosite în misiuni operative.

„Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române. Le mulțumesc tuturor celor implicați – echipelor tehnice, experților în achiziții și partenerilor olandezi – pentru seriozitatea și ritmul cu care au dus la bun sfârșit acest proces”, a declarat ministrul.

El a subliniat că România își consolidează investițiile în apărare, în parteneriatele internaționale și în pregătirea personalului militar.

„F-16 înseamnă siguranță, cooperare și un pas mai aproape de următoarea etapă: integrarea avioanelor F-35 în dotarea Forțelor Aeriene Române”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Ministerul Apărării a clarificat, printr-un comunicat, că fiecare avion a fost achiziționat la prețul simbolic de 1 euro, fără TVA. Totuși, se adaugă TVA în valoare de 21 milioane euro, calculată la valoarea totală a bunurilor, care include atât aeronavele, cât și pachetul de suport logistic, estimată la 100 milioane euro.

Aeronavele F-16, deja prezente la Fetești, au intrat astfel în proprietatea statului român și sunt destinate exclusiv pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16. Ministerul Apărării subliniază că partea română are responsabilitatea de a oferi locuri de instruire și pentru piloți din alte state NATO și partenere.

Ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos, Willemijn van Haaften, a subliniat soliditatea relației bilaterale dintre Olanda și România, evidențiind cooperarea strânsă dintre cele două state în domeniul securității și apărării. Ea a precizat că „Olanda și România sunt parteneri dedicați în sprijinirea Ucrainei” și că această colaborare se manifestă concret prin proiecte comune în cadrul NATO, în special pe Flancul Estic.

„Centrul European de Instruire F-16 este unul dintre exemplele excelentei colaborări, pe care am experimentat-o personal în vizitele mele în Baza Aeriană de la Fetești”, a declarat diplomata olandeză.

Centrul European de Pregătire F-16, situat în județul Ialomița, a fost inaugurat în 2023 la Baza Aeriană de la Fetești și reprezintă un reper important al cooperării militare dintre România, Olanda și Statele Unite. Facilitatea este destinată instruirii piloților români, dar și a celor din alte state membre NATO și din Ucraina, contribuind la consolidarea capacităților de apărare ale Alianței și la integrarea standardelor de pregătire în domeniul aviației militare moderne.