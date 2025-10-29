Dincolo de cifre: 150 de milioane de euro pentru vieți frânte pe șosele. Poveștile din spatele despăgubirilor record

În primele șapte luni ale anului 2025, Poliția Română a înregistrat 2.130 de accidente grave, soldate cu 674 de decese și peste 1.700 de persoane rănite grav, potrivit datelor oficiale furnizate de rapoartele Poliției Române. România rămâne astfel una dintre țările europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave sunt indisciplina pietonilor, care a dus la 772 de accidente, nerespectarea regimului legal de viteză, cu 679 de accidente, și indisciplina bicicliștilor, implicând 461 de accidente, conform unui raport al Asociației pentru Drepturile Europene ale Victimelor din Accidente Rutiere (ADEVAR) din 2024. „Toate aceste statistici reflectă tragediile cu care se confruntă anual sute de familii. În astfel de cazuri, dreptul la despăgubiri devine esențial, iar sprijinul unui avocat specializat poate face diferența între o familie lăsată fără resurse și recunoașterea oficială a prejudiciului suferit. Rolul nostru este să obținem nu doar bani, ci și o confirmare oficială că nedreptatea a fost recunoscută”, explică Ionuț Jercan, Managing Partner JGV și Asociații.

De-a lungul celor 20 de ani de activitate, echipa sa a gestionat peste 1.000 de dosare și a obținut despăgubiri de peste 150 de milioane de euro pentru clienți, inclusiv în cazuri cu impact public, precum accidente rutiere grave, malpraxis medical sau incendii în spitale.

În spatele fiecărui dosar există o poveste. O familie, o durere, o speranță că adevărul – oricât de târziu – va fi recunoscut. Pentru echipa JGV și Asociații, fiecare caz nu este doar o speță juridică, ci o bătălie dusă cu empatie și hotărâre pentru cei care au trecut prin momente-limită. Firma a devenit cunoscută pentru implicarea sa în cauze cu un puternic impact social și emoțional. Printre acestea, se numără procesele de malpraxis împotriva chirurgului Gheorghe Burnei, care au scos la iveală drame personale, suferințe fizice și emoționale greu de imaginat. Avocații au fost alături de victime, au ascultat fiecare poveste și au transformat mărturiile dureroase în argumente juridice solide.

În urma acestor demersuri, pacienții au primit despăgubiri pentru prejudiciile suferite, dar, mai important decât atât, au primit recunoașterea faptului că suferința lor a contat. Această experiență – născută din empatie și perseverență – i-a pregătit pentru alte bătălii, poate și mai grele: tragediile din spitalele COVID, acolo unde flăcările au curmat vieți și au lăsat în urmă durere și neputință. În acele momente de haos și revoltă, echipa JGV și Asociații a fost printre puținele care au ales să rămână aproape de familiile îndoliate.

Avocații au oferit asistență juridică familiilor victimelor, au documentat fiecare caz, au adus la lumină erori, neglijențe și lipsuri sistemice, luptând pentru ca aceste tragedii să nu rămână doar niște știri trecătoare. Prin demersurile lor, au reușit să obțină compensarea pierderilor suferite, dar și recunoașterea oficială a suferinței celor care au pierdut totul. Pentru ca dreptatea nu se măsoară doar în sume sau hotărâri definitive. Se măsoară în curajul oamenilor de a spune „da, mi s-a întâmplat”, în lacrimile transformate în speranță și în încrederea că legea poate fi, uneori, un aliat al inimii. „Sunt dosare care te marchează profesional și uman. Ele demonstrează că aplicarea legii trebuie să fie însoțită de respect pentru oameni și pentru circumstanțele fiecărui dosar”, spune Jercan.

În urma tragediei aviatice de la Tuzla din 2010, echipa JGV a reprezentat familiile a trei dintre victimele accidentului, obținând în instanță daune morale în valoare totală de 525.000 de euro. Ministerul Apărării Naționale a fost obligat să plătească aceste despăgubiri pentru părinții și surorile celor decedați, în urma unei proceduri legale complexe. Acest caz a fost unul dintre cele mai mediatizate accidente din istoria Forțelor Aeriene Române, soldându-se cu 12 morți și 2 răniți.

Un alt exemplu relevant este cazul unei familii din Râmnicu Vâlcea, care și-a pierdut tatăl într-un accident rutier în 2018. După ani de procese și expertize, JGV a obținut 320.000 de euro despăgubiri morale, contribuind la recunoașterea oficială a prejudiciului suferit.

Într-un domeniu adesea criticat pentru birocrație și lipsă de transparență, etica profesională și responsabilitatea socială sunt pilonii care dau credibilitate avocaților. „Poți câștiga procese, dar dacă pierzi încrederea clienților, pierzi tot. În domeniul despăgubirilor, presiunile sunt mari, dar singura cale durabilă este să rămâi corect și consecvent în aplicarea legii”, explică Ionuț Jercan, partener fondator.

Această responsabilitate se leagă direct de modul în care profesia juridică se transformă în România. Pe măsură ce țara implementează noi standarde europene de conformare și protecție a victimelor, avocatul modern trebuie să combine expertiza juridică cu empatia și responsabilitatea socială. „Avocatul nu mai este doar un strateg în sala de judecată. Trebuie să fie un partener pentru oameni, să înțeleagă suferința, nu doar legea. Când reușești să aduci un echilibru într-un sistem complicat, justiția poate fi eficientă și corectă”, afirmă Ionuț Jercan, Managing Partner JGV și Asociații.,

După două decenii de experiență, JGV și Asociații a demonstrat că un avocat poate transforma procesele complexe în soluții reale pentru victime. Într-o țară unde se înregistrează atît de multe victime ale accidentelor, fiecare dosar rezolvat reprezintă o contribuție concretă la consolidarea unui sistem juridic care recunoaște și protejează drepturile victimelor. (P)