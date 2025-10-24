MApN anunță intrarea în serviciu a unei noi escadrile de F-16. Va desfășura misiuni sub comandă NATO

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că România dispune de o nouă escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care desfășoară misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO, de la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii. „Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forţelor Aeriene Române, precum şi capacitatea României de a contribui cu capabilităţi defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană”, a transmis MApN.

Conform informațiilor transmise de MApN, Escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” a început, începând cu data de 20 octombrie, executarea misiunilor de Poliție Aeriană în spațiul aerian național.

Aceste acțiuni au rolul de a proteja integritatea spațiului aerian al României și de a consolida apărarea flancului estic al NATO, reprezentând totodată o dovadă a angajamentului ferm al țării noastre față de securitatea colectivă.

În prezent, pe teritoriul României operează trei escadrile de aeronave de luptă aflate sub comanda NATO: Escadrila 57 de la Fetești, Escadrila 48 de la Câmpia Turzii și un detașament al Forțelor Aeriene Germane, care desfășoară misiuni de poliție aeriană cu cinci aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Mihail Kogălniceanu.

În prezent, România are în dotare 38 de avioane F-16, dintre care primele 17 provin din Portugalia și formează escadrila de luptă aflată la Baza Aeriană 86 Borcea.

Până la sfârșitul acestui an, numărul total al aparatelor F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române va ajunge la 49.

Introducerea treptată a acestor aeronave, proces început în 2016, a permis României să retragă complet din serviciu vechile avioane sovietice MiG-21 LanceR și să își bazeze apărarea aeriană pe tehnologia modernă occidentală, utilizată în cadrul misiunilor NATO.

La sfârșitul anului 2024, România a semnat cu Statele Unite un contract pentru achiziția primelor 32 de avioane F-35, parte dintr-un program mai amplu ce prevede cumpărarea a 48 de astfel de aparate.

Costul total al primului lot de 32 de aeronave, aprobat de Parlament, se ridică la 6,5 miliarde de dolari și include, pe lângă avioane, componente esențiale precum piese de schimb, motoare de rezervă, sprijin logistic, instruirea personalului, pregătirea inițială a piloților și muniția aferentă.

Cele 32 de avioane stealth urmează să intre în dotarea Forțelor Aeriene Române în jurul anului 2030, formând două escadrile care vor înlocui treptat cele mai vechi aeronave F-16 aflate în serviciu.

Cea de-a doua etapă a programului F-35, ce vizează achiziția suplimentară a încă 12 aparate, nu a fost încă detaliată, însă planul general prevede ca România să dispună, până în jurul anului 2040, de un total de 48 de aeronave de generația a cincea F-35.