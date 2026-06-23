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Româncă înjunghiată mortal la o fermă de căpșuni din Germania. Un muncitor a fost arestat

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Româncă înjunghiată mortal la o fermă de căpșuni din Germania. Un muncitor a fost arestatPolizei. sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

O româncă în vârstă de 40 de ani și-a pierdut viața în urma unui conflict violent petrecut la o fermă din Germania. Incidentul s-a produs luni dimineață într-o localitate din regiunea Renania de Nord-Westfalia și a mobilizat numeroase echipaje de intervenție, arată Bild.

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Potrivit primelor informații, altercația a avut loc într-un complex de cazare destinat muncitorilor sezonieri, înainte de începerea programului de lucru.

În conflict au fost implicați trei cetățeni români care lucrau la aceeași fermă.

Victima a fost transportată cu elicopterul la spital

La sosirea echipajelor de salvare, femeia prezenta mai multe răni grave. Din cauza stării critice, medicii au solicitat intervenția unui elicopter medical pentru transportul rapid la spital.

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În ciuda manevrelor de resuscitare și a tratamentului de urgență, victima a decedat la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.

În timpul incidentului a fost rănit și partenerul femeii, un bărbat de 44 de ani. Acesta a fost internat cu leziuni grave și a rămas sub supravegherea medicilor.

Un muncitor sezonier, reținut de poliție

Anchetatorii au identificat un bărbat român de 25 de ani drept principal suspect în acest caz. Acesta a fost reținut imediat după producerea incidentului și se află în custodia autorităților.

La locul faptei, polițiștii au descoperit și ridicat un cuțit care urmează să fie supus expertizelor criminalistice. Specialiștii încearcă să stabilească dacă obiectul a fost folosit în atacul soldat cu moartea femeii.

Anchetă pentru omor

Poliția și procurorii germani au deschis o investigație pentru omor și au constituit o echipă specială care să clarifice circumstanțele tragediei. Mai multe persoane aflate în complexul de cazare au fost audiate în calitate de martori.

Deocamdată, motivul conflictului nu este cunoscut. Anchetatorii din Germania continuă verificările în complexul în care erau cazați muncitori din mai multe state europene.

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