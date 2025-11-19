Ricchi e Poveri, cuceriți de România: legendele italiene vor să își cumpere casă aici

Artiștii legendarei trupe Ricchi e Poveri au oferit un spectacol memorabil pe 17 noiembrie 2025, la Sala Palatului din București. Peste 4.000 de spectatori au umplut sala, cântând și dansând alături de soliștii Angela Brambati și Angelo Sotgiu. Energia publicului a fost molipsitoare, iar atmosfera, una de sărbătoare.

Prezentatorul evenimentului, Dan Negru, a povestit despre experiența de a-i prezenta pe cei doi artiști italieni.

„Le știu muzica de copil. Dar cel mai mult m-au impresionat discuțiile despre televiziunea italiană, căreia eu îi datorez o parte din carieră. De la „Ciao, Darwin!”, de acum 20 de ani, până la „Tu Urmezi!” (Avanti un Altro)”.

Spectatorii au fost încântați de prestația artiștilor și au transmis impresii pline de emoție: „Ricchi e Poveri poți să-i asculți ore și ore fără să știi ce repede trece timpul! Cântecele lor ajung direct la sufletul omului!” sau „Contrar prejudecăților că sunt «expirați», aseară am văzut că oamenii au nevoie de melodii, pentru inima lor, mai mult ca oricând!”.

În culise, artiștii și-au păstrat stilul modest, preferând un meniu simplu și sănătos. Surse din echipa de organizare au spus că aceștia n-au avut cerințe ciudate ca alți cântăreți.

„Au cerut numai mâncare bio, sănătoasă, o pizza diferită, din aluat dospit, dar și fructe, apă. Deloc pretențioși, ei au un stil de viață sănătos, sunt foarte atenți la alimentație. Dar, de emoție, nici nu prea au mâncat, mai mult au ciugulit”, au dezvăluit surse din echipa de organizare pentru Click.

În plus, Brambati și Sotgiu au discutat despre planuri de investiții în România. Sursele au spus că cei doi au în plan să își cumpere casă în România.

„S-au interesat de prețurile caselor, ar dori să cumpere ceva, o casă de vacanță sau, de ce nu, chiar să investească în turism”, au completat aceleași surse. Artștii au fost atrași de frumusețea locului, în special de Timișoara, unde comunitatea italiană este numeroasă.

Evenimentul a venit și cu un moment de emoție legat de trecutul trupei. Fostul lor coleg, Franco Gatti, cunoscut pentru hitul „Sara perché ti amo”, a murit în 2022, iar durerea pierderii fiului său l-a determinat să se retragă din muzică.

„Colegii și prietenii mei continuă să lucreze, însă eu m-am oprit. Nu am mai urcat cu bucurie pe scenă”.

Ricchi e Poveri continuă să ducă mai departe moștenirea unei trupe care a vândut peste 20 de milioane de discuri, cu hituri precum „Mamma Maria”, „Come Vorrei” sau „Voulez Vous Danser”, cucerind publicul din întreaga lume și dovedind că muzica lor rămâne vie, indiferent de generație.