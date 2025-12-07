Retragerea trupelor SUA din România, criticată în SUA de Republicani. „Cred că nu asta își dorește poporul american”

Un deputat din Partidul Republican critică lipsa de coordonare cu Congresul SUA și cu România în luarea deciziei de retragere a unor trupe americane din țara noastră. „Nu s-au coordonat cu Congresul, nu s-au coordonat cu România”, a declarat Don Bacon, fost militar și acum deputat Republican din Nebraska, citat de Breaking Defense.

Strategia de Securitate Națională recent lansată se concentrează și asupra Europei, avertizând asupra „pierderii civilizației” de pe continent și, de asemenea, părând a solicita oprirea extinderii NATO.

Și, deși Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth nu a anunțat, în discursul de la Forumul anual Reagan privind Apărarea Națională desfășurat la Simi Valley, California, noi schimbări în ceea ce privește postura forțelor armate americane în Europa sau în NATO, unii parlamentari prezenți la forum și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce ar putea însemna noua strategie pentru relațiile SUA-Europa.

Într-un interviu acordat publicației Breaking Defense, deputatul Don Bacon, Republican din Nebraska, a numit Strategia de Securitate Națională o „strategie proastă”. „Critică mai mult Europa decât Rusia”, a spus el.

„Pot spune asta - arată că vor să se implice mai puțin în NATO”, a adăugat el. „Cred că nu asta a votat și nici nu își dorește poporul american, iar noi am văzut rezultatele sondajelor de astăzi”, a spus Bacon, referindu-se la sondajul Institutului Ronald Reagan privind apărarea și securitatea națională.

Acel sondaj bipartizan, realizat pe mai mult de 2.500 de persoane, a arătat că participanții au păreri diferite în ceea ce privește implicarea militară a SUA. De exemplu, 64% dintre respondenți au spus că SUA ar trebui să se implice mai mult în evenimente internaționale, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Când au fost întrebați despre opinia lor despre NATO, 68% au avut una favorabilă, în creștere cu 6% față de anul trecut, și doar 34% au spus că ar susține retragerea SUA din tratat.

În ceea ce privește conflictul militar din Europa de Est, 62% dintre respondenți au declarat că își doresc ca Ucraina să câștige războiul, iar 64% au spus că sunt în favoarea trimiterii de arme americane la Kiev, o cifră în creștere cu 9% față de anul trecut.

Un număr covârșitor de respondenți - 70% - au spus, de asemenea, că nu ar avea încredere în Rusia că va respecta termenii vreunui acord de pace cu Ucraina.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, sondajul a constatat că 50% dintre respondenți susțin trimiterea de arme ale SUA către Israel, în scădere cu 4% față de anul trecut, în timp ce 60% au spus că susțin armata americană care a vizeat instalațiile nucleare ale Iranului în această vară.

Despre regiunea Indo-Pacifică, 77% dintre respondenți au spus că este important ca armata americană să apere Taiwanul împotriva agresiunii chineze.

Având în vedere că Republicanii sunt majoritari în ambele camere ale Congresului, până acum a existat o opoziție limitată la adresa administrației Trump.

Cu toate acestea, Bacon anunță că ar putea exista un apel bipartizan pentru mai multe răspunsuri despre Strategia de Securitate Națională și, eventual, despre planurile de retragere a trupelor din anumite locuri din Europa, cum ar fi România.

„Nu s-au coordonat cu Congresul, nu s-au coordonat cu România”, a spus Bacon. „Este o declarație teribilă pentru NATO și Rusia.”