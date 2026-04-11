Rețeaua electrică, supravegheată permanent de Paște. Transelectrica a anunțat estimările de consum

Transelectrica a anunțat că a activat măsuri speciale pentru perioada Paștelui 2026, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie menținută în condiții normale. Pentru zilele de 12 și 13 aprilie, operatorul a instituit supraveghere permanentă a Sistemului Electroenergetic Național, cu echipe mobilizate atât în dispecerat, cât și în teren.

Compania a anunțat că funcționarea sistemului energetic este urmărită în timp real pe durata sărbătorilor, pentru a preveni eventuale dezechilibre între producție și consum. Dispeceratul Energetic Național și echipele tehnice sunt pregătite să intervină imediat în cazul unor fluctuații.

Transelectrica a transmis că a luat în calcul mai multe scenarii de funcționare, în funcție de evoluția consumului și de condițiile meteorologice, iar întreaga infrastructură este pregătită pentru astfel de variații.

Estimările pentru perioada Paștelui arată că temperaturile vor fi ușor mai ridicate, cu alternanțe de nori și precipitații, elemente care pot modifica nivelul consumului la nivel național.

În prima zi de Paște, consumul ar putea coborî până la aproximativ 2.000 MW dacă vremea este senină. În cazul în care apar ploi sau gradul de acoperire a cerului crește, valorile pot urca cu până la 500 MW spre finalul zilei.

Pentru a doua zi de Paște, nivelul de consum este estimat în jurul a 2.300 MW, cu variații în funcție de temperaturi. Datele sunt ajustate constant, pe baza monitorizării în timp real a sistemului.

Pregătirile tehnice pentru perioada Sărbătorilor Pascale au început cu mai bine de două săptămâni înainte, fiind derulate o serie de teste și verificări menite să asigure funcționarea optimă a sistemului energetic. Au fost analizate diferite scenarii de operare care vizează atât rețeaua de transport și distribuție, cât și centralele electrice, fie ele clasice sau regenerabile, dar și instalațiile de stocare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru menținerea sub control a nivelului de tensiune în rețea și pentru garantarea unei funcționări stabile, indiferent de nivelul de tensiune.

În paralel, este asigurat un dialog constant cu operatorii de transport și sistem din țările vecine, pentru o coordonare eficientă la nivel regional. Dispecerul Energetic Național monitorizează în permanență evoluția situației și intervine în timp real, aplicând măsurile necesare în colaborare cu toate entitățile din cadrul Sistemului Energetic Național. Scopul acestor acțiuni este de a garanta continuitatea și siguranța alimentării cu energie electrică pe durata Sărbătorilor Pascale.

„Siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică sunt prioritățile Transelectrica în fiecare zi, cu atât mai mult în zilele de operare în condiții speciale, precum zilele de sărbătoare, în acest caz Sărbătoarea Paștelui. Echipa Transelectrica, atât personalul de la Dispecerul Energetic Național, cât și din instalațiile energetice din toată țara, se află la datorie și vă dorește un Paște fericit!”, se arată în comunicatul de presă.

Reprezentanții companiei au arătat că anul trecut, în perioada Paștelui, sistemul energetic a funcționat în condiții de alertă. Consumul a scăzut puternic, în contextul în care Paștele ortodox a coincis cu cel catolic.

În același timp, vremea însorită a dus la o producție ridicată de energie din surse fotovoltaice, ceea ce a făcut dificilă menținerea echilibrului între producție și consum.

O situație similară a fost semnalată și la nivel european, în special în Germania, unde numărul mare de parcuri fotovoltaice a crescut presiunea asupra stabilității rețelei electrice.